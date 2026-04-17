Golpea la Ola de Calor al Comercio Popular en Tapachula

* Altas Temperaturas Provocan Pérdidas en Productos Perecederos.

Tapachula, Chiapas 16 de Abril del 2026.- La intensa ola de calor que azota a Tapachula comienza a reflejarse con fuerza en la economía local, particularmente en los mercados tradicionales, donde comerciantes enfrentan pérdidas severas en productos perecederos como pollo, carne y pescado.

Así lo dio a conocer Elsa Sánchez Aguilar, secretaria general adherida a la CNOP y representante de las polleras en el centro de abasto, quien señaló que en el Mercado San Juan las ventas han caído drásticamente debido a las altas temperaturas, mientras que la mercancía se descompone con mayor rapidez.



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“El calor es demasiado. Aunque tengamos refrigeradores, los productos no aguantan. Si no se les pone hielo constantemente, se echan a perder”, explicó. Esta situación ha obligado a los comerciantes a incrementar sus gastos en hielo y energía eléctrica, sin que ello garantice la conservación total de los alimentos.De acuerdo con la representante, las pérdidas económicas alcanzan hasta el 80%, una cifra alarmante que pone en riesgo la subsistencia de al menos 100 mujeres, muchas de ellas jefas de familia, que dependen directamente de la venta de pollo y otros productos frescos.Además de la merma en mercancía, la baja afluencia de clientes agrava el panorama. “La gente no sale por el calor, y eso también nos afecta. Vendemos menos y perdemos más”, señaló Sánchez Aguilar.El impacto no es menor: de pedidos habituales de hasta 50 pollos diarios, algunos comerciantes han reducido significativamente sus compras para evitar mayores pérdidas, aunque esto también limita sus ingresos.Si bien reconocen cierto respaldo por parte de autoridades locales, los locatarios coinciden en que la situación requiere medidas más amplias, como apoyos emergentes, mejoras en infraestructura de refrigeración y estrategias para mitigar los efectos del calor extremo.Mientras tanto, la esperanza está puesta en el cambio de clima. “Necesitamos que llueva ya”, expresan, conscientes de que el calor no solo afecta su economía, sino también la seguridad alimentaria y el sustento de decenas de familias en la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.