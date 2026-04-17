Comerciantes del Mercado San Juan Manifiestan Inconformidad y Piden Dialogo con Autoridades Locales

* Aseguran que Cambio de Administrador del Centro de Abasto les Generara Problemas de Operatividad.

Tapachula, Chiapas 16 de Abril del 2026.- Comerciantes del Mercado San Juan expresaron su inconformidad ante recientes acciones atribuidas a personal del área de Servicios Públicos, situación que ha generado preocupación entre quienes dependen de este espacio para su sustento diario.

María Elena Martínez Rojas, representante de los comerciantes, señaló que existe inquietud por posibles cambios en la organización interna del mercado, los cuales, afirmó, no han sido plenamente consensuados con los comerciantes. En ese sentido, destacó que este centro de abasto tiene una historia construida por años de trabajo de las familias que ahí laboran, por lo que consideran importante que cualquier decisión tome en cuenta su participación.



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Recordaron que cuentan con antecedentes documentales sobre la conformación del mercado, lo que, aseguran, respalda su permanencia y organización actual. Asimismo, manifestaron su interés en mantener condiciones de estabilidad que permitan continuar con sus actividades económicas.En medio de este escenario, los locatarios hicieron un llamado a privilegiar el diálogo como vía principal para atender las diferencias. Consideran que a través de la comunicación entre autoridades y comerciantes se pueden construir acuerdos que beneficien tanto al orden del mercado como a la economía de las familias que dependen de él.Finalmente, reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades municipales, subrayando que el objetivo común debe ser garantizar el buen funcionamiento del mercado, evitar conflictos y fortalecer este espacio como un punto clave para la actividad comercial en Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.