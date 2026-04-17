viernes, abril 17, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalIndustria de la Tortilla en Crisis por Aumento de Insumos
Local

Industria de la Tortilla en Crisis por Aumento de Insumos

0
3

* Prevén Alza Moderada en el Precio.

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril del 2026.- El incremento en los precios de los combustibles continúa generando un efecto dominó en distintos sectores productivos, y la industria de la masa y la tortilla no es la excepción. En Tapachula, el industrial Martín Maldonado Mejía advirtió que el encarecimiento de la gasolina ha elevado significativamente los costos de producción, impactando directamente a quienes dependen de este alimento básico.
Explicó que el aumento no solo afecta la movilidad y distribución, sino también a las harineras, que ya han anunciado incrementos de entre 450 y 500 pesos por tonelada. Sin embargo, uno de los principales problemas, señaló, es la disparidad en los precios de la harina, ya que grandes empresas venden el insumo a costos muy distintos según el comprador, lo que genera una competencia desigual entre industriales.

Esta situación provoca que el precio de la tortilla sea variable incluso dentro de una misma ciudad, encontrándose desde 20 hasta 25 pesos por kilo. Para algunos productores el impacto será mínimo, pero para pequeños industriales que compran más caro, el aumento podría trasladarse al consumidor, estimándose un ajuste de hasta un peso por kilo.
A ello se suman otros factores como el alza en la electricidad, el gas y materiales como papel y empaques, lo que coloca al sector “entre la espada y la pared”, con costos al alza y márgenes de ganancia cada vez más reducidos.
Maldonado Mejía subrayó que el problema tiene un trasfondo estructural: la tortilla dejó de ser considerada parte de la canasta básica regulada, lo que ha permitido incrementos de hasta 300% en los últimos años, muy por encima del salario mínimo.
El impacto social es evidente. En muchas familias, especialmente en colonias populares y zonas rurales, la tortilla sigue siendo el alimento principal. “Con 50 pesos apenas alcanzan dos kilos para alimentar a una familia”, señaló, advirtiendo que un aumento mayor podría limitar aún más el acceso a este producto esencial.
Ante este panorama, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para intervenir en la regulación del sector, garantizar precios justos y evitar que las fluctuaciones del mercado sigan afectando la economía de quienes menos tienen. EL ORBE/ JC.

Artículo anterior
Crece la Tensión Social, Económica y Humanitaria por Fenómeno Migratorio en la Frontera Sur
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Dragones TDP Va por un Cierre Digno Ante Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 16 de Abril de 2026.- Con el final de la fase regular a la vista, la Academia Dragones de Oaxaca afronta la...
Leer más

Disfrutaron de una Grata Velada

Al Instante staff - 0
Compartiendo junto a la encantadora Patricia Cárdenas, captamos a este grupo de personalidades que la felicitaron y llenaron de bonitos detalles en su cumpleaños.
Leer más

Conferencia matutina del viernes 17 de abril, 2026. 0380

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, *Dra. Claudia...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV