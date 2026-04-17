Industria de la Tortilla en Crisis por Aumento de Insumos

* Prevén Alza Moderada en el Precio.

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril del 2026.- El incremento en los precios de los combustibles continúa generando un efecto dominó en distintos sectores productivos, y la industria de la masa y la tortilla no es la excepción. En Tapachula, el industrial Martín Maldonado Mejía advirtió que el encarecimiento de la gasolina ha elevado significativamente los costos de producción, impactando directamente a quienes dependen de este alimento básico.

Explicó que el aumento no solo afecta la movilidad y distribución, sino también a las harineras, que ya han anunciado incrementos de entre 450 y 500 pesos por tonelada. Sin embargo, uno de los principales problemas, señaló, es la disparidad en los precios de la harina, ya que grandes empresas venden el insumo a costos muy distintos según el comprador, lo que genera una competencia desigual entre industriales.



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Esta situación provoca que el precio de la tortilla sea variable incluso dentro de una misma ciudad, encontrándose desde 20 hasta 25 pesos por kilo. Para algunos productores el impacto será mínimo, pero para pequeños industriales que compran más caro, el aumento podría trasladarse al consumidor, estimándose un ajuste de hasta un peso por kilo.A ello se suman otros factores como el alza en la electricidad, el gas y materiales como papel y empaques, lo que coloca al sector “entre la espada y la pared”, con costos al alza y márgenes de ganancia cada vez más reducidos.Maldonado Mejía subrayó que el problema tiene un trasfondo estructural: la tortilla dejó de ser considerada parte de la canasta básica regulada, lo que ha permitido incrementos de hasta 300% en los últimos años, muy por encima del salario mínimo.El impacto social es evidente. En muchas familias, especialmente en colonias populares y zonas rurales, la tortilla sigue siendo el alimento principal. “Con 50 pesos apenas alcanzan dos kilos para alimentar a una familia”, señaló, advirtiendo que un aumento mayor podría limitar aún más el acceso a este producto esencial.Ante este panorama, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para intervenir en la regulación del sector, garantizar precios justos y evitar que las fluctuaciones del mercado sigan afectando la economía de quienes menos tienen. EL ORBE/ JC.