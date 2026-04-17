Industria de la Tortilla en Crisis por Aumento de Insumos

* Prevén Alza Moderada en el Precio.
Tapachula, Chiapas; 16 de Abril del 2026.- El incremento en los precios de los combustibles continúa generando un efecto dominó en distintos sectores productivos, y la industria de la masa y la tortilla no es la excepción. En Tapachula, el industrial Martín Maldonado Mejía advirtió que el encarecimiento de la gasolina ha elevado significativamente los costos de producción, impactando directamente a quienes dependen de este alimento básico.
Explicó que el aumento no solo afecta la movilidad y distribución, sino también a las harineras, que ya han anunciado incrementos de entre 450 y 500 pesos por tonelada. Sin embargo, uno de los principales problemas, señaló, es la disparidad en los precios de la harina, ya que grandes empresas venden el insumo a costos muy distintos según el comprador, lo que genera una competencia desigual entre industriales.
A ello se suman otros factores como el alza en la electricidad, el gas y materiales como papel y empaques, lo que coloca al sector “entre la espada y la pared”, con costos al alza y márgenes de ganancia cada vez más reducidos.
Maldonado Mejía subrayó que el problema tiene un trasfondo estructural: la tortilla dejó de ser considerada parte de la canasta básica regulada, lo que ha permitido incrementos de hasta 300% en los últimos años, muy por encima del salario mínimo.
El impacto social es evidente. En muchas familias, especialmente en colonias populares y zonas rurales, la tortilla sigue siendo el alimento principal. “Con 50 pesos apenas alcanzan dos kilos para alimentar a una familia”, señaló, advirtiendo que un aumento mayor podría limitar aún más el acceso a este producto esencial.
Ante este panorama, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para intervenir en la regulación del sector, garantizar precios justos y evitar que las fluctuaciones del mercado sigan afectando la economía de quienes menos tienen. EL ORBE/ JC.