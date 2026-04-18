Irán Califica de Inaceptable Transferir su Uranio al Exterior

Roma, Italia, 17 de Abril.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirma que su uranio enriquecido no será transferido a ningún otro lugar: «La opción de transferir el uranio enriquecido de Irán al extranjero es inaceptable», declaró un portavoz del ministerio a los medios iraníes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha declarado que las reservas de uranio enriquecido del país no serán transferidas «a ningún lugar», contradiciendo una afirmación anterior del presidente estadounidense Donald Trump de que la República Islámica había accedido a su transferencia.

«El uranio enriquecido de Irán no será transferido a ningún lugar», declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, a la televisión estatal.

Trump había publicado en su plataforma Truth Social un mensaje en el que afirmaba que «Estados Unidos se llevará todo el ‘polvo’ nuclear creado por nuestros grandes bombarderos B-2», en referencia al material nuclear enterrado por los ataques estadounidenses del año pasado. sun