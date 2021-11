Transportistas de la Costa Suspenden Labores por Segundo Día Consecutivo

* Denuncian ser Víctimas de Extorsión.

Tapachula, Chiapas; 10 de noviembre del 2021.- Representantes del transporte organizado señalaron que la Costa de Chiapas se encuentra en alerta roja por las extorsiones, amenazas de muerte y ejecuciones de los choferes que no acceden a pagar “el cobro de piso” a manos de delincuentes que se ha asentado en la región para cometer sus fechorías, de manera impune.

Ante ese panorama, este miércoles se paralizó por segundo día consecutivo el servicio del transporte público en los municipios de Escuintla, Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua y Pijijiapan, porque aseguran que el gremio tiene pánico que la delincuencia organizada los acribillen a balazos, como ya lo han hecho este año en contra de algunos de sus compañeros que no pagaron la extorsión semanal.

Eliseo Vázquez Espinoza, presidente del Consejo de Administración de Autotransportes Diamante del Soconusco, lamentó en entrevista para EL ORBE la muerte de algunos choferes porque el día de cobro de la “cuota” no tuviera el dinero completo.

“Es preocupante, somos el engranaje que mueve a la gente que va a trabajar y viene; sin el transporte habrá un caos social en Chiapas y por eso queremos el respaldo”, comentó al hacer un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se pongan en marcha las estrategias que sean necesarias para frenar ese flagelo, “porque se supone que la entidad es una de las más tranquilas, estables y seguras de México”.

Dijo que hay la percepción de que gran parte del incremento de ese y otros delitos graves es por la construcción en Villa Comaltitlán del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), “porque ha venido gente de otras entidades que han delinquido y llegan siguiendo a sus familiares”.

Recordó que hace dos años en Tijuana se suscitó un problema similar, pero que las autoridades dijeron actuar a tiempo y dieron fin a las amenazas con la detención de los responsables.

También reconoció que hay una gran preocupación en el sector empresarial de Tapachula, el segundo municipio más grande de Chiapas, porque las extorsiones han ido creciendo y avanzando los territorios afectados, y se teme que en cualquier momento llegará.

“Tenemos temor y habrá que tomar todas las precauciones si queremos prever eso de antemano”, apuntó al decir que la situación del país de puras dádivas, hace que la situación sea aún más preocupante.

“En Tapachula ya debemos sacar también la luz roja para nosotros, porque no es posible que siendo la capital económica del estado, pueda tener ese problema, no lo permitiremos”, concluyó. EL ORBE / JC