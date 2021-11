Nuevo Aumento en los Combustibles Lacera Economía Familiar: Canacintra

* Se Disparan Precios de la Canasta Básica.

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre del 2021.- En las últimas horas se registró el enésimo aumento de este año en los precios del gas y de otros productos de la canasta básica, por lo que la inflación pudiera alcanzar a finales del 2021, niveles históricos

“Esa alza constante de los productos, sobre todo en cuanto a la canasta básica y en lo que se refiere a los combustibles, como la gasolina, el diesel y el gas doméstico, está causando estragos en la economía de las familias”, dijo María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), en la región Soconusco.

En entrevista para este rotativo, agregó que los incrementos en los precios es una cadena, ya que al ser más caros los combustibles, por fuerza, los demás productos que requieren traslados también suben de precio.

También hay serios problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que los costos se han elevado demasiado, “y es un servicio que resulta pésimo, ya que se registran apagones a cada rato por toda la ciudad y la empresa no responde por ello”, señaló.

Detalló que, pese a las promesas de hace tres años, el suministro de energía eléctrica en México y sobre todo en Chiapas, sigue siendo uno de los más caros del mundo, tanto para la población en general como para los empresarios.

Dijo que, en la Ciudad de México, aunque haya adeudos por parte de los consumidores, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les corta el servicio por un acuerdo político. “Sin embargo, aquí en Tapachula, si no pagas, te cortan el servicio de inmediato”.

Agregó que esa organización empresarial sabe perfectamente que hay muchos que tienen fuertes adeudos con la CFE, tal vez un 80 por ciento, debido principalmente a que los costos del servicio son carísimos, y por eso no han podido liquidar sus recibos. EL ORBE / Nelson Bautista