Pura Llamarada de Petate la Salida de los Migrantes Desde Tapachula

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre del 2021.- “Eso de que una caravana de migrantes salió para el interior del país fue pura llamarada de petate, fue una distracción nada más, porque Tapachula sigue siendo la misma: llena de indocumentados, principalmente en el centro de la ciudad, lo que quiere decir que muchos de los que se fueron, ya los regresaron o ya llegaron más”.

Así lo dio a conocer, Arturo Estrada Pérez, prestador de servicios en ese sector de la Ciudad, quien agregó que si había interés en devolverle a Tapachula el calificativo de ”La Perla del Soconusco”, hoy ya no hay nada de eso porque el municipio está horrible con tanto desorden.

Explicó que en las banquetas, en pasillos de los mercados o en las calles, ya no se puede pasar, porque los haitianos o de otras nacionalidades tienen ocupados esos espacios, unos vendiendo, otros comprando y unos más simplemente deambulando o formando grupos con gran escandalera.

En entrevista para este rotativo, insistió en que, si el Gobierno Federal continúa con su programa de seguir recibiendo a tanto indocumentado pero sólo para que vivan en Tapachula, va a llegar el momento en que el pueblo ya no se va a dejar, incluso, hasta puede haber un estallido social.

“Los tapachultecos queremos vivir en paz como en los años anteriores, porque con el arribo de tanto extranjero se han desquiciado las actividades en todos los ámbitos”, comentó.

Indicó el denunciante que en otras épocas ha arribado a México personas o grupos que colaboran con el bienestar para los mexicanos a través de su trabajo, como el caso de los jornaleros que, al concluir las cosechas se retornan a sus países de origen, sin cometer delito alguno.

Sin embargo, de acuerdo a su versión, con los miles de extranjeros que hay varados en la Ciudad no hay ningún beneficio, por el contario, hay que mantenerlos, darles todos los servicios gratis, como el de la salud y hasta empleo.

Además, hay muchos que están en Tapachula y sólo han traído delincuencia, suciedad, desorden, indisciplina, motivos por los que el turismo guatemalteco se ha ido alejando cada vez más. EL ORBE / Nelson Bautista