El INM Miente a los Migrantes al Prometerles Visa Humanitaria y no Entregarla

* Afirman Extranjeros.

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre del 2021.- Dunia Lizzeth N, es una mujer migrante de Honduras, que caminó cerca de 200 kilómetros antes de llegar al municipio de Pijijiapan, durante su travesía en la caravana de miles de migrantes que salió de Tapachula el mes pasado.

La hondureña viajaba con tres niños. Sin embargo, la larga caminata y el riesgo de avanzar no le permitió seguir en ese éxodo masivo que pretendía llegar a la Ciudad de México.

Narró a rotativo a EL ORBE, que decidió entregarse a los Derechos Humanos y al Grupo Beta, quienes los trasladaron hasta Tapachula donde le prometieron darles Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH) y moverlas, supuestamente, a cualquiera de seis Estados de la República Mexicana.

“El lunes primero de noviembre me entregué a los Derechos Humanos y ellos al Grupo Beta. Andaba mis solicitudes de refugio y me la quitaron. Me dieron mi documento de visitante y luego me enviaron hacia un albergue y llegando ahí me dijeron que Migración no iba poder mandarme hacia los Estados donde ofreció”, agregó.

Asimismo, que había escogido ir a la Ciudad de Aguascalientes, pero que ya no la llamaron y en el albergue le dijeron que no iban a poder ayudarla hasta que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) le diera positivo para poderla movilizar.

Por eso denunció que fue engañada con respecto al traslado hacia otro Estado, pero solamente fue una artimaña para regresarlos otra vez a Tapachula.

“Me dejaron en Tapachula y ahora me mandaron a un albergue, por lo que reitero que el Instituto Nacional de Migración (INM), nos está engañando”, apuntó.

En ese mismo sentido, indicó que quiere hacer todos sus trámites en la Ciudad de México, “pero me argumentan que no debo irme con estas tarjetas, porque según no tengo autorización y que si me voy en un autobús, me van a regresar. Ya me dijeron que me van a retornar de Viva México y que corro el peligro de que me las rompan”.

Su única petición, insistió, es poder salir de Chiapas, porque no cuenta con empleo, además de la ayuda que ofrece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) nunca le llegó, porque se la negaron. EL ORBE / M. Blanco