Gobierno Federal Acuerda con OIT Impulsar el Empleo Para Migrantes

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre del 2021.- Esta Ciudad fue sede en las últimas horas de la firma de un convenio en el que el Gobierno Federal y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar la inclusión laboral de migrantes y de personas con necesidades de protección internacional, pero los beneficiados tienen que quedarse a vivir en la localidad.

En ese acuerdo, en el que participaron también representantes de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para el Trabajo (OIT), y la Unión Europea, es decir, organizaciones extranjeras vinieron a decidir sobre el futuro de los tapachultecos, no de Chiapas ni del resto de la República Mexicana.

Ahí, Kristin Riis Halvorsen, jefa de la sub oficina de ACNUR en Tuxtla Gutiérrez, dijo que las acciones tienen por objeto el fortalecer el Sistema Nacional de Empleo, a través de un apoyo integral a las oficinas de enlace en el sur del país, e impulsar el acceso a tener un empleo formal para las personas solicitantes de la condición de refugiado.

“Tapachula representa realmente el punto de entrada para la gran mayoría de las personas que llegan a México en busca de la protección como refugiados y llegan aquí, porque tuvieron que huir de sus países y con el deseo de integrarse y de rehacer su vida aquí”, reconoció.

Además, que “Tapachula es una comunidad muy solidaria con esta población. Entonces este proyecto, que busca fortalecer vías de acercarse al empleo formal, no es solo es para personas refugiadas, también se hace como un agradecimiento de esta solidaridad histórica que ha mostrado Tapachula y Chiapas”, recalcó.

Esos acuerdos, según indicó, permitirá que los migrantes se integren a la sociedad, y tengan un empleo formal y digno, en el que empiecen a pagar sus impuestos “para contribuir a esta sociedad que les está dando también una acogida que de manera desesperada están necesitando”.

Por su parte, Marath Baruch Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, informó en el marco de la remodelación de las oficinas de la Unidad Regional de Atención del Servicio Nacional de Empleo (SNE), que es “un nuevo modelo que nos ayude también de manera sensible a la intermediación laboral y que haga factible poder contar con el talento que los migrantes tienen y saben aportar en los espacios en dónde deciden así realizar sus vidas”.

Asimismo, “esto viene muy de la mano de la política de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quién nos ha pedido justamente centrar en la defensa de los Derechos Humanos y sobre todo en el derecho a uno de estos, que es el del trabajo digno, en la posibilidad de que se pueda dar esa vida factible y digna”.

Reconoció que el SNE tiene un gran reto por delante “para hacer posible la intermediación laboral y con ello la colocación de talento humano cualquiera que fuere su nacionalidad”.

Durante su participación, Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea en México dijo que, al concluir la gira por la frontera sur de Chiapas, les ha dejado “la convicción de la complejidad de esta problemática que conocemos bien también en Europa, y la buena voluntad y dedicación de los funcionarios, además de que existen soluciones globales, perfectas y parciales”.

Comentó que visitaron el albergue para migrantes “Belén”, ubicado en Tapachula, “en dónde tenemos un proyecto de eco, de un millón de Euros y estamos apoyando también a las instituciones, por ejemplo el Instituto Nacional de Migración”.

Asimismo, que en el tema de la inclusión laboral de solicitantes de asilo, “hemos logrado con Acnur conseguir para casi 12 mil personas una inclusión laboral, en distintas regiones de la República Mexicana, donde hay empresas que están buscando mano de obra”. EL ORBE / JC