Delegado del INM Debe Atender Crisis Migratoria: Diputado Zamora Morlet

*Exige Desde el Congreso que Chiapas no sea el Muro Para Contener los Éxodos.

Tapachula, Chiapas; 25 de Noviembre del 2021.- El presidente de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso del Estado de Chiapas, Enrique Zamora Morlet, exigió este día desde la Tribuna Legislativa que si el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), el general brigadier diplomado de Estado Mayor, Aristeo Taboada Rivera, no puede atender y dar solución a la crisis migratoria que vive Tapachula, que renuncie.

Ante el Pleno, el legislador pidió se solucione ese tema que vive desde hace tres años la capital económica de Chiapas, y al general Taboada, que esté a la altura de las circunstancias frente a los tapachultecos.

Para ejemplo, narró los acontecimientos suscitados en días recientes, donde migrantes -en su mayoría de nacionalidad haitiana- bloquearon las principales avenidas de la ciudad, “alterando el orden, la paz, el libre tránsito y las garantías constitucionales a las que tienen derecho tanto nuestros connacionales como quienes nos visitan”.

Esas garantías, recalcó ante sus homólogos reunidos en sesión de este jueves, son necesarias para reactivar la economía de la región Soconusco.

“Éstos actos son producto de la desesperación por parte de los hermanos migrantes, debido a la falta de respuesta en los trámites que el INM, en coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), se ha comprometido a proporcionar. Éste retraso no sólo afecta a los migrantes, sino a la población en general”, recalcó.

En su exposición dejó en claro que Tapachula, también llamada la Perla del Soconusco, “no puede ni debe ser un sitio de contención para migrantes que entran por la franja fronteriza con Guatemala, en su mayoría familias buscando un mejor mañana y un futuro prometedor, anhelos que les fue negado en su lugar de origen”.

Además, recordó que la economía de Chiapas se encuentra en recuperación tras los estragos causados por la pandemia del Covid-19, pero que, con este tipo de situaciones adversas, se desencadenan múltiples conflictos sociales.

Por eso, conminó a la Comar y al INM a que agilicen el traslado de migrantes a otros Estados del país, para continuar con su proceso de obtención de refugio, así como sean también atendidas las solicitudes de las respectivas visas por razones humanitarias o las de residencia permanente.

Y es que apuntó que hasta ahora esas acciones no han dado los resultados esperados por falta de planeación y por haber subestimado el número de solicitudes, “siendo evidente que, en la frontera sur, el tema es y será un problema mientras no se atienda de fondo y acorde a la realidad de las regiones de origen”.

Hubo un silencio pronunciado cuando afirmó que “no podemos normalizar el trato indigno a las y los migrantes; porque reprimir la desesperación con violencia sólo fomenta el enojo hacia las instituciones, no únicamente de nuestros hermanos en éxodo, sino de la población en general, quienes son los más afectados directamente en su vida diaria”.

Por eso hizo el llamado urgente de activar el protocolo de atención a personas migrantes en flujos masivos en México, “porque esta situación no se está atendiendo con la realidad y seriedad requerida, como quieren hacerlo ver. Por estas acciones equivocadas, los flujos masivos no se están controlando correctamente y al movilizarse en masa, superan la capacidad de atención y respuesta”.

Fue más allá al dejar en claro que, ante esos desplazamientos masivos, todos los recursos dirigidos por la administración pública se vuelven insuficientes.

“Éste es el caso de Tapachula, municipio que, por su ubicación, está recibiendo a miles de desplazados, pero que todo esfuerzo destinado a su atención ha sido rebasado”, detalló.

También recordó que la falta de atención adecuada, ha provocado la reincidencia de vejaciones y violaciones a derechos humanos en general, incluso que se pone en riesgo las garantías individuales plasmadas en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al retomar el caso del general Taboada, le solicitó de forma urgente, dé respuesta con prontitud, veracidad y absoluta transparencia a dependencias, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y sociedad en general sobre el problema migratorio en Tapachula.

Luego se dirigió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que de manera conjunta y coordinada con la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, se proponga un punto de acuerdo para manifestar la preocupación y obtener una pronta solución a esa problemática.

Esto para “Chiapas no afronte sola esta crisis. No debemos proyectar la percepción de que nuestro Estado es un nuevo muro para contener éxodos humanos, decisión que en innumerables ocasiones hemos criticado a nuestro vecino del norte”.

Concluyó señalando que “hoy, ésta Cuarta Transformación exige resultados, y nosotros, como representantes de los chiapanecos no deberíamos generar dudas sobre nuestro desempeño como legisladores. Se nos ha otorgado la confianza ciudadana, y la apatía a las situaciones que acontecen no son la mejor respuesta. Chiapas nos exige”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello