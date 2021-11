Encuentran Drogas, Armas y Alcohol en el Cereso No. 3

* Realizan Operativo Sorpresa.

Tapachula, Chiapas; 25 de Noviembre del 2021.- Un operativo sorpresa realizado por personal ministerial que arribó en las últimas horas al Centro de Reinserción No. 3, con sede en la localidad, permitió corroborar la comercialización de drogas, alcohol y otras sustancias prohibidas, además del “cobro de piso” y hasta internos armados.

Los primeros informes señalan que en la tarde de este jueves, elementos del Grupo Lobo realizaron un ingreso táctico a ese penal, donde dejaron al descubierto muchas irregularidades.

Esto en atención de un serie de denuncias, como el que un jefe de la banda delictiva Barrio 18, portaba una arma de fuego abastecida con cartuchos útiles y que con ella amenazaba de muerte a los internos que no aceptaban pagar cantidades de dinero, como un “impuesto”, o “cobro de piso”.

En el operativo se logró asegurar un arma, calibre 9 milímetros, con tres cargadores, 36 balas, marihuana, licor y cuatro celulares, que se cree ingresaron bajo la autorización de directivos.

La denuncia para que se hiciera el operativo, fue realizada directamente a la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez, donde alertaban que en el interior del penal iba a ocurrir una desgracia, debido a que el Barrio 18 estaba armado y amenazaba a la población, que si no pagaba la estancia o no compraban droga o licor serían golpeados o hasta asesinados.

Asimismo, hay internos que pueden salir y entrar a cualquier hora, y que también se permite el ingreso de productos y sustancias prohibidas.

Cabe recordar que, hace meses, por la muerte de una persona fue supuestamente removido del cargo el Director del penal, quien a los pocos días regresó.

Familiares de los internos hicieron un llamado a las autoridades para atiendan esa problemática, porque temen por sus vidas, tanto de los que están dentro, como los de fuera.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades rindan un informe de lo ocurrido en el operativo y las correcciones que se tomarán. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello