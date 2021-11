Protestan Productores Contra EGOS y Nestlé por Precios del Café Robusta

*Preparan Movilizaciones.

Tapachula, Chiapas; 25 de Noviembre del 2021.- Unos doscientos representantes de productores de café Robusta de la zona alta-media de Tapachula y demás municipios del Soconusco, se manifestaron esta mañana en las entradas a las empresas de acopio y comercialización de café EGOS y grupo Merino de la compañía Nestlé, para protestar por los bajos precios que aseguran les están pagando en la compra de su producto.

Elifas Bámaca Hernández, en voz de los manifestantes, dijo al rotativo EL ORBE, que el precio en el mercado internacional actual del café es de 35 a 40 Pesos el kilogramo, pero a ellos apenas les quieren dar 25 Pesos, cantidad que ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de producción.

No es posible que la empresa Nestlé, procesadora de derivados del aromático, quiera pagarles una migaja, agregó, cuando los precios de la canasta básica están por las nubes y por lo consiguiente, los productores no pueden sostener a sus familias.

Asimismo, estableció que la empresa les “pintó” muy bonito un plan, en el que supuestamente iban a resultar beneficiados todos los productores, y al final de cuentas todo fue un engaño, porque nada más les dieron unas plantitas, las mismas que ahora les están cobrando con los precios paupérrimos que están ofreciendo por kilo.

Aseguró que el Gobierno Federal ya tiene conocimiento de este problema, pero no ha hecho nada por apoyarlos. Además, recordó que siempre se les dijo “primero los pobres, pero aquí no ha sido así, ya que la empresa Nestlé es la que sale con su cargamento de ganancias”.

Estableció que esperarán hasta el miércoles de la otra semana para recibir respuestas a sus peticiones, antes de tomar decisiones más drásticas. EL ORBE / Nelson Bautista