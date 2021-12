Deudores Piden Prorrogas en Casas de Empeño Para Liquidar Préstamos

* Ante la Precaria Situación Económica.

Tapachula, Chiapas; 11 de diciembre del 2021.- Al hacer un balance de lo que está ocurriendo con la economía en los municipios de la frontera sur de Chiapas, casas de empeño de la localidad confirmaron que gran parte de los deudores están solicitando la ampliación de los plazos para el pago de los refrendos, porque han llegado al límite y no tienen como cumplir con esos compromisos.

En tanto que, la adquisición de nuevos préstamos ha caído literalmente en el último mes hasta en un 80 por ciento de lo habitual, luego de que la población ha caído en pánico de volverse a endeudar ante un panorama incierto para el 2022.

Miguel Ángel Ruiz Sánchez, subgerente de una empresa de ese giro, reconoció en entrevista para el rotativo EL ORBE que “la situación está muy baja por lo pronto”, y que consideraban que las dos primeras semanas de diciembre habría un gran movimiento económico, pero no fue así.

Enumeró a varios posibles factores que muy probablemente estén influyendo para que eso se vea reflejado de manera negativa, y entre ellos mencionó a la falta de empleo y recursos para asumir un nuevo compromiso.

“Lo que están tratando ahorita es evitar endeudarse, a cómo está la situación. Sin embargo ya viene la temporada decembrina, y me imagino que en ese lapso la gente va a empezar a hacer sus empeños”, consideró.

Aunque también precisó que “hay mucha gente que nos está hablando y nos dicen que no tienen recurso para seguir pagando sus intereses, entonces, lo que nos dicen es que les demos más tiempo, y les tenemos que ofrecer pagos en parcialidades”.

En estos primeros días del mes, se estima que al menos la mitad de sus clientes han caído en esa problemática de no tener liquidez.

“A lo mejor de la próxima semana probablemente, es cuando ya empiecen a comprar, a prepararse para lo que es la convivencia con los familiares y entonces esperamos que en el transcurso de esos días haya un poquito más de afluencia de clientes”, indicó.

Entre los artículos que más se están empeñando actualmente están los celulares, laptops, bocinas, refrigeradores, estufas, motocicletas y autos. EL ORBE / JC