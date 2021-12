Mercados y Tianguis de Tapachula Inundados con Pirotecnia Ilegal

* Autoridades Sólo Recomiendan Tener “Una Cubeta con Agua”.

Tapachula, Chiapas; 11 de diciembre del 2021.- Los mercados, tianguis, banquetas, parques y hasta las calles de la localidad se han empezado a llenar de toneladas de productos elaborados base de pólvora, que están entrando a todas horas de manera ilegal por la frontera, pero que curiosamente ninguna autoridad se percata de ello.

Hay una gran preocupación porque existe mucho peligro para la sociedad en general en virtud de que no hay ningún control y regulación técnica para los lugares en donde se expenden los productos derivados de la pólvora y lo único que recomiendan las autoridades es que tengan “una cubeta con agua”

Es increíble que ninguna autoridad, sobre todo la Policía Fronteriza, se percate de esas toneladas de pólvora que entran al país y transitan por la única carretera que hay de la frontera hasta Tapachula.

En vísperas de las fiestas navideñas, hay expendios en Tapachula que no tienen ningún cuidado en el manejo de la pólvora y que eso pudiera ocasionar explosiones, como ya han ocurrido en otras regiones de Chiapas.

En ese tipo de contrabando de alto peligro, su trasiego y la comercialización descarada, tienen que estar involucrados funcionarios y policías, porque todo se hace a la vista pública.

“La venta de material pirotécnico en los mercados locales o en cualquier otro negocio, está prohibida y solamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el organismo que puede otorgar permisos”.

Así lo dio a conocer al rotativo EL ORBE, Julissa Esther Briones Magaña, delegada de Protección Civil en la región Soconusco, quien dijo que a pesar de la prohibición, se ve que en los mercados hay comerciantes vendiendo cohetes y toda clase de artefactos explosivos, sobre todo en esta época decembrina.

Dijo que ni el gobierno estatal ni las autoridades municipales pueden otorgar los permisos y que es la administración federal, a través de la SEDENA, quien está facultada para la expedición de las autorizaciones del uso de la pólvora y sus derivados.

Aunque dejó en claro que toda la pirotecnia que ingresa a este municipio es de manera ilegal y está prohibida su venta.

Añadió que en Tapachula hay un aproximado de 200 personas que se dedican a la venta de pirotecnia, y que la mayoría se concentra en el mercado San Juan, que es el centro de abasto más grande que hay en la ciudad.

Agregó que, en el caso de Protección Civil, ha iniciado operativos y revisiones para recomendar que quienes tienen a la venta este tipo de artefactos tengan -por lo menos- un extintor, cubeta con agua, cubeta con arena, y que los puestos no están junto a los vehículos.

Reconoció que la venta de todos estos artículos explosivos representa un alto riesgo al exponerse a la población. Además, que todo este material que entra de contrabando se concentra en esta ciudad y es acá donde las personas de los diversos municipios del Soconusco vienen hacer sus compras.

Señalo que lo único que resta a ellos como autoridades de Protección Civil es hacer las recomendaciones preventivas a la población que no compren este tipo de pirotecnia.

Dijo que, según las estadísticas que se tiene, los accidentes más graves que hay son por cuestiones de este tipo de material como son los cohetes, sobre todo las quemaduras graves.

A pesar de que la funcionaria se ha querido lavar las manos con esas declaraciones, lo cierto es que, en una desgracia en la región como las explosiones por polvorines como las ocurridas en varias ocasiones en la entidad, ella será directamente responsable. EL ORBE / Nelson Bautista