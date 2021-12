Detectan 14 Personas al Día con Síntomas de Covid-19 en Frontera Talismán

Tapachula, Chiapas; 19 de diciembre del 2021.- Es lamentable que tanto ciudadanos guatemaltecos como mexicanos ignoren las medidas sanitarias de prevención contra el Covid-19, porque de esa forma la pandemia no podrá concluir si mucha gente no coopera y no hace suyas las recomendaciones de las autoridades.

Así lo dijo la enfermera, Lissian Morales, titular en el puesto de control sanitario ubicado en el Puente Internacional en la población de Frontera Talismán.

Resaltó que muchas personas no utilizan para nada los cubrebocas, como tampoco cuidan la sana distancia, no se quieren vacunar y muchas otras recomendaciones del sector salud para prevenir cualquier contagio del Coronavirus.

Agregó que, como consecuencia de todo eso, a la hora de realizar pruebas en ese punto sanitario a los ciudadanos que van de un lado a otro, han encontrado que en el día suman unas 14 personas con síntomas del Covid-19 y que esto es muestra de que la pandemia aún no se controla y que requiere de mayores cuidados.

Lamentó este hecho, “porque todos tenemos familia y por lo tanto, si salimos de casa o vamos a viajar, debemos cuidarnos para que al mismo tiempo cuidemos a los demás”.

Y es que dijo que la mayoría del que sale con estos síntomas son personas que vienen viajando del norte del país mexicano, por ello pidió a los ciudadanos respetar este centro de control en el lado guatemalteco y que todos deben de registrarse para tener datos de quienes entran y salen. EL ORBE / Nelson Bautista