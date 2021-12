Habitantes de Colonia “Pobres Unidos” Denuncian Falta de Alumbrado Público

* Nueve de Cada Diez Lámparas no Sirven.

Tapachula, Chiapas; 19 de diciembre del 2021.- 440 familias que habitan la colonia Pobres Unidos, ubicada al sur de la ciudad, están sufriendo lo indecible debido a que la delincuencia se ha disparado totalmente en ese lugar, mientras que las autoridades municipales no se preocupan para poner orden ni mucho menos la protección a quienes habitan en esa comunidad.

Así lo dio a conocer a EL ORBE, Luis Alberto Soto, en voz de un grupo de afectados, quien dijo que los delincuentes han arrasado con todo e incluso, para que no sean vistos a la hora de cometer sus fechorías, se han llevado hasta los cables de la instalación eléctrica del alumbrado público, dejando en total oscuridad a la colonia.

Asimismo, comentó que es tan descarado el robo en esa colonia que hasta la escuela primaria no se ha quedado sin ser visitada, ya que en tres o cuatro ocasiones entraron a robar, de dónde los delincuentes sacaron aparatos de sonido, computadoras, ventiladores y muebles en general.

Agregó que la principal causa de que los ladrones hagan de las suyas es, porque casi el 90 por ciento de luminarias no funcionan, lo que provoca que haya mucha oscuridad, incluso, en el parquecito que debería estar iluminado para que sirva de distracción y entretenimiento de las familias que viven ahí.

La otra razón es porque la policía municipal para nada se aparecen en esa colonia, no a cada rato, pero cuando menos que los delincuentes vean que de repente llegan y tengan un poco de temor y no anden muy confiados robando por donde quiera.

Dijo que los pobladores de esa comunidad ya están cansados de que los delincuentes les roben, incluso a plena luz del día, tanto en las calles como en las casas habitación, por lo que hizo un llamado al ayuntamiento para que dispongan patrullajes.

De igual forma, comentó que espera que la alcaldesa, Rosa Irene Urbina Castañeda, programe la atención al alumbrado público, porque hasta ahora los mantienen olvidados. EL ORBE / Nelson Bautista