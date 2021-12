Colonos de La Cebadilla Piden Arreglo de Drenaje y Pavimentación de Calles

* Autoridades Municipales No les Hacen Caso.

Tapachula, Chiapas; 27 de diciembre del 2021.- Arreglo de calles, agua potable pero principalmente el arreglo de la red de drenaje, son los problemas prioritarios que tienen habitantes de la Primera Sección de La Cebadilla, que se ubica atrás de Plaza Galerías, hasta llegar al camino La Pita, al sur de la ciudad, quienes tienen ya muchos años que requieren de estos servicios.

Así lo denunció, Mario Pérez Domínguez, en voz de los habitantes de esa comunidad, quien aseguró que dirigentes de la colonia han hecho peticiones a la presidencia municipal solicitando obras, pero que poco o nada han logrado ya que ni caso les han hecho.

Añadió que el principal problema es el drenaje, ya que a la fecha no tienen a dónde dirigir las aguas negras, las mismas que están estancadas y que les ocasionan problemas de salud, sobre todo a personas de grupos vulnerables.

Agregó que son más de cien familias las que viven en esa colonia y que por lo tanto, son muy necesarios estos servicios porque hay niños y ancianos y estos requieren de buena atención para el cuidado de su salud.

Comentó que se han dirigido al ayuntamiento y que les dicen que ya llegarán para ver personalmente los problemas, pero resulta que los esperan y no llegan, que porque les salen otros problemas que tienen que atender.

Recalcó que colindan con otras colonias y todas éstas también tienen el problema de la falta de arreglo de calles, y que en temporada de lluvias son auténticos lodazales los que se forman y no permiten transitar por ahí, razón por la cual piden la pavimentación de esas vías. EL ORBE / Nelson Bautista