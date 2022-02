Alerta en Tapachula por Repentino Aumento en Decesos de Niños a Causa de «Infartos»

*Reportan Funerarias de la Localidad.

Tapachula, Chiapas; 12 de febrero del 2022.- Basados en los diagnósticos de los médicos legistas y las actas de defunción, funerarias en la localidad coincidieron en que, aunque las cifras oficiales mencionen otra cosa, las muertes a causa del Covid-19 en la localidad continúan, aunque ahora la mayor atención se sitúa en una repentina mortandad de menores de edad diagnosticados por «infartos.»

Moisés Tolentino, gerente comercial del Consorcio Funerario Bravo, con sede en la localidad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que -tan dolo ellos- en el primer mes del año tuvieron en promedio la atención de 10 defunciones por Covid-19, aunque las autoridades no reportaron ninguna.

Comentó que, por fortuna, «el Omicron no es tan letal, porque si lo fuera, medio Tapachula ya estaría muerto YA que hay un gran aceleramiento en el número de contagios».

En términos generales, consideró que las vacunas han ayudado mucho en la lucha para hacer frente a la pandemia y que ahora los más vulnerables son aquellos que se han resistido a recibir la dosis.

«Yo creo que la gente ya está concientizada de que la vacuna es primordial. Hay que acudir a los módulos de vacunación, porque esa es una protección que tenemos. Además, cuidar la alimentación y la salud, qué es muy importante, puede tener un daño irreversible», opinó.

Reconoció que les ha causado extrañeza el aumento considerable de muertes por infartos, y que de todos los servicios que han hecho en el mes y medio que va del año, al menos un 40 por ciento son de niños que fallecieron por esas causas y dejó en claro que no es una opinión de ellos, sino de las actas de defunción.

Aunque no se atrevió a precisar sobre los motivos que los llevaron al infarto, comentó que podría ser la alimentación, porque México ocupa el primer lugar en obesidad infantil.

En el caso de las muertes recientes por Covid-19 en el municipio, precisó que se trata de personas que tenían entre 35 y 60 años de edad. EL ORBE / JC