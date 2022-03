Denuncian Altos índices de Inseguridad en las Zonas Rurales de Cacahoatán

* El Ayuntamiento ni Enterado.

Tapachula, Chiapas; 26 de marzo del 2022.- Habitantes de diversos ejidos y comunidades rurales del municipio fronterizo de Cacahoatán, saben perfectamente que el tema de la inseguridad está en todos lados, pero lo que ocurre en este lugar aseguran los pobladores que es inaudito, ya que los asaltos están a la orden del día y las autoridades municipales no se preocupan para nada por resolverlo.

Así lo manifestó en entrevista para el rotativo EL ORBE, Reginaldo Sandoval Escobar, quien aseguró que la policía municipal no cuenta con estrategias para detener a los delincuentes y mucho menos para acabar con este problema que deja mal parado al actual ayuntamiento municipal que preside Rafael Inchong.

Dijo que los asaltos o robos se registran en todos los caminos para llegar a las comunidades aledañas a El Carmen, pero que lo peor es en la carretera que va hacia Ahuacatlán, donde está el río Zapote, ya que muchas familias acuden a bañarse a ese caudal.

Agregó que mientras hay bastante gente, bañándose o tomando alimentos, los delincuentes no actúan, pero que en cuanto van quedando solas las familias, ahí es cuando les caen y los desvalijan de sus pertenencias, al amparo de que no hay ninguna vigilancia policiaca que proporcione seguridad o ponga orden.

Indicó que esto de los asaltos es un tanto sospechoso y que les causa dudas, ya que casualmente siempre que atacan los delincuentes, es para robarles a los visitantes o a quienes se transportan en los caminos y carreteras, pero no a la gente del ejido.

Por eso hizo un llamado a quienes van a bañarse al río Zapote, que tomen sus precauciones ante la posibilidad de ser asaltados, ya que por parte del ayuntamiento municipal no se ve ninguna preocupación por resolver ese problema.

Puntualizó que una señora tuvo un problema y solicitó el auxilio de la Policía Municipal. Sin embargo, estuvo esperando dos horas o más y nunca llegaron los uniformados.

Sin embargo, cuando se trata de un choque o cualquier otro, hasta 15 policías llegan a los cinco minutos y sin que los haya llamado nadie. EL ORBE / Nelson Bautista