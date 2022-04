Acuerdan Colegios Regresar a Clases Presenciales Hasta Mayo

*Por Posibles Contagios Vacacionales.

Tapachula, Chiapas; 18 de Abril del 2022.- El presidente de la Federación de Escuelas Particulares en la región Soconusco, Gonzalo Amarante Vázquez Zavala, informó que acordaron que el retorno a clases presenciales sea hasta Mayo, con la finalidad de dar unos días después de concluido el periodo vacacional y detectar en casa los posibles contagios, en el ánimo de evitar rebotes.

En entrevista para EL ORBE, señaló que la mayoría de las escuelas también van a dejar pasar una o dos semanas, y evaluarán las condiciones para incorporarse a las aulas, ya sea bajo el modelo híbrido, es decir, un día sí y otro no, o en otras alternativas.

En el caso del Colegio “Miguel Hidalgo”, que él dirige, detalló que regresarán el lunes 2 de Mayo si las condiciones de salud lo permiten, pero de manera híbrida, o sea, con la posibilidad de que algunos sigan en lo virtual.

«Sabemos que no ha desaparecido el Covid-19, que ya es una enfermedad declarada endémica, que va a estar presente, y estamos aprendiendo a convivir con ella», comentó al reconoce que las instituciones educativas hora son las barreras de contención para que no se propague la enfermedad, «y por eso la mayoría de estamos optando por poner una o dos semanas a distancia, por prudencia».

Ha sido muy importante que ahora la mayoría de los jóvenes de 16 años en adelante ya tengan sus vacunas, eso les da una cierta seguridad sanitaria, «pero no se debe bajar la guardia, sobre todo porque los menores de edad aún no han recibido ni su primera dosis».

Hay instituciones educativas particulares que tomarán sus propias decisiones basados en el número de alumnos, sostuvo, porque unas tienen una matrícula escolar muy pequeña y pueden analizar la posibilidad de un retorno completo, pero otras tienen más de 30 estudiantes por grupo y no podrán hacerlo. EL ORBE / JC