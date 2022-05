Protestan de Migrantes en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo del 2022.- Miles de migrantes de diversas nacionalidades marcharon este jueves por calles de esta Ciudad y concluyeron con un mitin en la explanada del parque central, en donde denunciaron el supuesto tortuguismo burocrático del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que aseguran los tiene varados en la frontera sur de Chiapas.

En el acto, con el que provocaron caos vial en el centro de la localidad, amenazaron al Gobierno Federal que saldrán en caravana hacia el norte del país el 6 de Junio (día en que empieza la Cumbre de Las Américas), si no atienden de inmediato sus demandas.

Aunque la ley no permite las manifestaciones de extranjeros en territorio nacional, lo migrantes de Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, África y Haití, entre otros, exigieron a la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que les otorgue documentos para que puedan movilizarse a la frontera norte.

Este éxodo migratorio, que recién ingresó caminando tranquilamente a Chiapas, anunció que, de no ser atendidos, realizarán la enésima caravana.

El migrante de Venezuela, Darwin Antonio, dijo a rotativo EL ORBE, que lo único que buscan es una pronta resolución a sus visas (que les permite quedarse en territorio nacional un año), «porque permanecer en Tapachula genera gastos en renta, alimentos y estancia».

Otro migrante, Rolan Alexander Vargas, confirmó también que buscan que México les entregue el visado y puedan avanzar por territorio nacional sin ser detenidos.

«El Tema migratorio es el punto medular de lo que van a tratar los países de América donde los migrantes han quedado con un sándwich y los políticos no van a decir sobre las vidas de las personas. No somos el patio trasero de Estados Unidos y no vamos esperar esa nación cumpla el plan Puebla-Panamá», señaló Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, quien estuvo en la protesta.

Sostuvo que la migración no es un problema para Estados Unidos, ni para México, porque cuando mucho hay 35 mil migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos y eso lo pueden resolver en un día.

Consideró que van a salir de la Ciudad, «porque son demasiadas personas que están varadas en Tapachula en espera de papeles que les permitan movilizarse por territorio nacional».

Recalcó que los migrantes no pueden esperar mes y medio que pide la Comar para los trámites, ni otros dos más para los del INM.

De acuerdo a García Villagrán, la presencia en Tapachula de migrantes de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Cuba, se ha incrementado este año un 300 por ciento

Al referirse a varias de esas naciones, recalcó que «los países que tienen dictadura, además de corrupción y pobreza, generan una migración forzada y por ello la mayoría está pidiendo pasar por territorio mexicano para que reciban las solicitudes de refugiado en Estados Unidos»

Durante las horas que duró la marcha y el mitin de los indocumentados, el turismo y consumidores locales se ausentaron del primer cuadro de la Ciudad por temor a lo que pudiera pasar, e incluso varios negocios optaron por suspender sus operaciones. EL ORBE / Ildefonso Ochoa