Maras “Cobran Derecho de Piso” y Amenazan a Quien se Resista: Empresarios

* Señalan que Indocumentados son Causantes de Gran Parte de la Inseguridad .

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio del 2022.- Para los comerciantes del centro de la ciudad de Tapachula, el asunto de los migrantes está muy mal, ya que son muchos los que han ingresado y aunque en caravana ya se fueron miles, de todas formas van a ser rechazados por los Estados Unidos y van a regresar, porque ya se dieron cuenta que en esta población fronteriza les permiten todo y pueden vivir en total confort.

Así lo aseguró, Enrique Morales, propietario de un negocio en el Sendero Peatonal, quien manifestó que con toda la gente que ya se quedó en la localidad, más los que vienen en camino, dentro de poco ya va a haber colonias que se denominen Honduras, Cuba, Venezuela, El Salvador, Haití, Guatemala y de todos los lugares de donde proceden, aprovechando también las facilidades que les da el gobierno mexicano.

En entrevista para el rotativo EL ORBE agregó que esta situación es preocupante, ya que los migrantes que buscan refugio en otros países, como los que llegan a Tapachula, ciertamente hay unos que buscan trabajo, pero los demás tienen una gran «cola que les pisen» y al quedarse en esta ciudad, lo que va a proliferar es la delincuencia en detrimento de la paz y la tranquilidad de la población.

Explicó que, como consecuencia de esta situación, el temor se apoderó de la población por la inseguridad que hay en el centro, lo que se refleja de que en las tardes ya es poca gente que se ve comprando en los comercios. «»Ya no es como antes, que a las 7, 8 u 8:30 de la noche, los negocios estaban abiertos y con luces encendidas, atendiendo a los compradores. Hoy, los consumidores huyen del centro por miedo».

Abundó en el sentido de que, quienes tienen negocios o empresas, ya no saben qué hacer porque dentro de los migrantes se han colado verdaderos delincuentes, pandilleros llamados Maras «que son los que están cobrando piso con la amenaza de matarlos si no se les complace, mientras que las autoridades hacen gran cosa para frenar ese problema».

Dijo por último que lo que debe hacer el gobierno mexicano es cerrar totalmente la frontera y que ingresen solamente los que tengan visas, así como lo hace Estado Unidos, porque de lo contrario, nunca se va a acabar este asunto. EL ORBE / Nelson Bautista