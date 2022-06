Comerciantes del San Juan Exigen el Desalojo de Vendedores Migrantes

* Generan un Caos en las Calles.

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio del 2022.- Comerciantes del mercado “San Juan” de esta localidad pidieron a las autoridades realizar operativos por la gran cantidad de indocumentados que han acaparado los espacios públicos y los han desplazado de su actividad esencial, que les permite seguir llevando el sustento económico.

Elsa Sánchez Aguilar, comerciante y presidente de la Asociación de Polleras de ese centro de abastos, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que sobre la 13 Poniente, los extranjeros se ponen cocinar pollo en la calle «y hacen lo que quieren, algo que nunca habíamos visto, siempre hemos respetado las áreas, estas personas donde se meten no respetan a nada ni a nadie”.

La afectada sostuvo que los indocumentados originarios de Haití, Honduras y África, han acaparado todo y son personas groseras y ya no se les aguanta.

“Nosotros les pedimos a las autoridades del Instituto Nacional de Migración que actúen, porque si vienen huyendo de sus tierras, que vengan a trabajar como debe de ser, que no agredan a los mexicanos”, indicó.

La principal petición es que los retiren, porque asegura que se meten en los lugares de los mexicanos «y los migrantes toman, se drogan, venden billetes, lo cual es un desorden total”. EL ORBE / La Redacción