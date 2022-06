Se Mantiene el Flujo de Migrantes Centroamericanos Hacia Tapachula

*Conforman en Honduras Nueva Caravana.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio del 2022.- Miles de migrantes continúan saliendo de Honduras en busca de llegar a Tapachula para obtener sus documentos y seguir su camino a la frontera norte para tratar de cruzar a los Estados Unidos, o quedarse a vivir en México.

Itsmania Platero, activista en ese país, señaló que las personas siguen saliendo y van a continuar migrando, «porque no hay trabajo, además de que no se está garantizando un ambiente de seguridad que el ciudadano esperaba”.

Asimismo, que «hay despidos laborales y presuntos atropellos a derechos humanos, por lo que la población está tratando de conseguir la manera de llegar a los Estados Unidos de cualquier manera».

En entrevista para EL ORBE, sostuvo que un aliciente de parte del Gobierno se México es que están otorgando las Formas Migratorias Múltiples (FMM), pero que en ocasiones la información que dan con este tipo de ayuda tal vez no son completas, objetivos, reales o a medias.

«Tampoco se les ha dicho que van a ser bajados de los camiones con ese documento para que caminen, pero los migrantes creen que van a cruzar México de manera libre y trasladarse a la frontera norte», indicó.

En ese mismo sentido, añadió que, de acuerdo a la comisionada de los Derechos Humanos de Honduras, Blanca Isaguirre, han pasado unos 50 mil migrantes donde el 70 por ciento pagan, lo que hace que se masifique el uso de las rutas ilegales o el tráfico de personas por puntos ciegos, «ya que no quieren pagar el cobro que hace el Instituto Nacional de Migración».

Además, que «están ingresando unos 500 migrantes diarios de diversas naciones, Honduras no tiene ningún intérprete de idiomas como es el inglés y francés, por lo que las personas van a salir como puedan porque ya no quieren estar varadas en este país».

Cabe destacar que de Honduras se alertó en las últimas horas sobre la presencia de una nueva caravana de personas que buscan avanzar para llegar a México. EL ORBE / La Redacción