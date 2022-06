Abastecedores Médicos en Tapachula se Preparan Para la Quinta Ola de Covid-19

*Ante el Aumento de Contagios en la Región.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio del 2022.- En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que 8 mil 700 personas murieron por Covid-19 la semana pasada en el mundo, lo que representa alrededor de un cuatro por ciento más que la anterior, pero con incrementos en los contagios en un 21 por ciento en América y el 17 en el Pacífico occidental

En el caso de México, ya hay varias entidades que presentan un alza considerable en los rebrotes y por lo mismo han empezado a aplicar medidas sanitarias como parte de la llegada de la quinta oleada de la pandemia.

Selene Martínez Galindo, encargada de ventas de la empresa Equipos e Insumos Médicos, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que, por lo pronto, no hay desabasto de material y ya llegaron los pedidos que hicieron, «porque ya estamos preparándonos para esta quinta ola de Covid».

Entre ese material, señaló que tienen suficientes cantidades de cubrebocas, guantes, gel antibacterial, desinfectantes, entre otros que se han mantenido constantes en las ventas hasta en un 90 por ciento, por las demandas de esos productos que se han tenido para alumnos y escuelas, derivado del retorno a las clases presenciales.

En el caso particular de la empresa que representa, indicó que todavía se mantienen muy bajas las ventas de algunos insumos, como tanques de oxígeno, nebulizadores, baumanómetros y oxímetros, que regularmente se requieren para la atención de los pacientes con Coronavirus.

Consideró que es muy importante que la población se prepare un poco más, «porque va a llegar un momento en que empezará a subir de precios, y cuando llegan y hay desabasto, se molestan».

En cuanto a costos, informó que se han mantenido, pero que en cualquier momento los proveedores harán modificaciones por el aumento de la demanda.

Por lo pronto las ventas están enfocadas sobre todo a productos preventivos y no tanto para la atención de personas contagiadas

«Algunos consumidores nos han dicho que esto lo de Covid todavía sigue, que sí hay, que tenemos que cuidarnos, porque ya tienen un pacientito que está enfermo». EL ORBE / JC