Advierte EEUU que no Recibirá a Venezolanos Indocumentados

Ayer Salió de Tapachula la Caravana Número 43 en lo que va de Diez Semanas.

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre del 2022.- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo un llamado éste día éste día al éxodo gigantesco de venezolanos que se ha incrementado en los últimos tres meses y que buscan afanosamente ingresar a esa nación de Norteamérica, que lo hagan, pero de la manera legal, para evitar redes “criminales” de trata de personas.

“Los venezolanos que llegan a la frontera de Estados Unidos y México no van a poder entrar y se van a regresar”, dijo al aclarar que solo podrán ingresar todos aquellos que lo hagan legalmente.

Esto, luego de que en la franja limítrofe entre ambas naciones se han empezado a acumular grandes cantidades de migrantes de esa nacionalidad, pero la mayoría ya fueron deportados con anterioridad o no reúnen los requisitos que les exigen para ser beneficiados con alguna visa de trabajo.

Y es que las caravanas de migrantes venezolanos que parten desde Tapachula hacia el interior del país y a la frontera norte, ya es un tema de todos los días.

Este lunes por la mañana salieron de la ciudad unos 500 de ellos, mientras que un número similar arribó poco más tarde a Tapachula, también de manera ilegal. Ese contingente es el número 43 que se va de manera similar en tan solo diez semanas.

Lo peor de todo es que asociaciones no gubernamentales de Centroamérica han alertado que nos 25 mil venezolanos ya caminan hacia Chiapas, de los cuales alrededor de la mitad buscaría quedarse en la entidad.

La idea de esta y del resto de las caravanas es caminar los 260 kilómetros de la costa de Chiapas en una semana, haciendo intervalos para descansar en algunas ciudades.

Según lo que han narrado a su llegada, están huyendo de la pobreza extrema -y por lo mismo- la gran mayoría de ellos no traen recursos para poder sobrevivir y buscarán alguna alternativa. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello