Alcaldesa Rosy Urbina Firma Convenio con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

• Ayuntamiento de Tapachula Ratifica Compromiso con la Seguridad y los Derechos Humanos.

Tapachula, Chiapas; 17 de octubre del 2022.- La presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda firmó un convenio de colaboración y coordinación interinstitucional con la Directora General de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Mtra. María Guadalupe Sánchez Zenteno, instrumento que impulsará el fortalecimiento de las tareas de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas.

La alcaldesa Rosy Urbina destacó la importancia de conjuntar esfuerzos con las autoridades estatales con la finalidad de garantizar a la sociedad el seguimiento en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa un compromiso fundamental con los derechos humanos.

Este Ayuntamiento, refirió Rosy Urbina, está comprometido en entregar resultados positivos a la sociedad, por eso estamos atendiendo con mucha responsabilidad un compromiso que se ha marcado como prioritario en los gobiernos del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Dr. Rutilio Escandón Cadenas para hacer justicia y con ello, sentar las bases hacia la paz y el bienestar.

Acompañada del Secretario General del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Thomas y la Regidora Gladiola Soto Soto, dijo que se continuará articulando acciones con la CEBP en materia de promoción y orientación social en redes sociales y medios de comunicación, con lo que se reafirma el compromiso del gobierno municipal un tema social, de seguridad y derechos humanos.

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, María Guadalupe Sánchez Zenteno, destacó la disposición y colaboración de la alcaldesa de Tapachula, por lo que afirmó que este acuerdo de colaboración da certeza a la labor de gestión y operación del Programa Nacional de Búsqueda, así como en la implementación de políticas y estrategias para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas. EL ORBE / Comunicado de Prensa