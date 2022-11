Nosotros no Regularizamos Predios Invadidos: Promotora de Vivienda

* Sólo se Beneficia a Damnificados, Aclara.

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre del 2022.- «El Gobierno de Chiapas ha entregado en estos cuatro años 5 mil escrituras a damnificados por el huracán Stan, pero no regularizamos predios invadidos», dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, Freddy Escobar Sánchez, titular de la Promotora de Vivienda del Gobierno en la entidad.

Durante una gira de trabajo por la localidad, señaló que se trata de casas afectadas por ese fenómeno natural en colonias que están dentro de la legalidad, «porque nos conducimos con total y estricto apego a derecho, y por ello hemos avanzado en ese tema, no solamente aquí en Tapachula, sino en todos los municipios afecta».

De las escrituras entregadas hasta ahora, indicó que mil han sido para familias en Tapachula, «aunque hay temas complicados que no se han podido resolver, como juicios de por medio o embargos, y para ello estamos trabajando con las mesas técnicas para resolver esta problemática».

Además, que están recorriendo todos los municipios en el Estado para conocer de viva voz los problemas y atender lo relacionado a las escrituras públicas, no solamente para dar certeza jurídica, sino también para mejorar la plusvalía del patrimonio familiar.

Calculó que, hasta el momento, llevan un avance de un 80 por ciento, porque hay situaciones alternas que se deben atender antes, y para ello puso como ejemplo que en la colonia San Jorge, las entonces autoridades estatales dejaron una deuda y actualmente ese predio está embargado.

En torno a ese caso, indicó que ya tienen una mesa técnica con las autoridades federales, estatales y municipales para resolver la situación que afecta a más de 400 familias.

La meta, recalcó, es entregar el cien por ciento de las escrituras a los damnificados del Stan antes de que concluya este sexenio. EL ORBE / JC