Al Menos 20 Cabezas de Res al Día Entran a Tapachula de Contrabando

* En Peligro la Salud de los Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 14 de Enero del 2023.- «Las ventas de carne de res en los mercados de Tapachula están por los suelos. Los pasillos de los mercados están totalmente vacíos, lo que da a entender que la situación económica de las familias en la región no es nada buena, ya que no tienen dinero ni para comer»

De esa forma se expresó José Andrés Ruiz Romero, representante de un grupo de tablajeros de esta Ciudad, quien en entrevista concedida a rotativo EL ORBE, aseguró que en diciembre apenas llegaron a un 70 por ciento las ventas en torno al producto ofrecido, y en la primera quincena de este enero, la situación sigue a la baja, porque retrocedieron al 50 por ciento.

Explicó que la crítica situación económica de los consumidores se evidencia fácilmente, «ya que anteriormente, quien compraba un kilo, ahora adquiere solamente medio, por la sencilla razón de que ya no les alcanza el dinero».

Según su opinión, la cuestión de bajas ventas no tiene nada que ver con los precios, pues siguen manejando los mismos del año pasado.

Sobre este asunto, dijo que les pusieron un “hasta aquí” a los ganaderos, en el sentido de que no podían seguir aumentando los costos del ganado, porque eso también obligaba a los tablajeros a encarecer el producto, en perjuicio de los consumidores.

Un problema que sin duda alguna le pega a los tablajeros, es la carne de res destazada que ingresa de contrabando de Guatemala a Tapachula, la cual venden más barata, lo que provoca sospechar que podría ser producto de reses robadas o enfermas, sostuvo.

Asimismo, que por no saber su procedencia, hay muchas dudas en cuanto a su calidad, en virtud de que es trasladada prácticamente al aire libre, sin la más mínima higiene, lo que podría desatar alguna enfermedad entre los consumidores o algún daño en su salud.

Calculó que al día ingresan de contrabando a esta localidad un promedio de 20 reses, aunque pudieran ser muchas más, en donde las autoridades encargadas de vigilar la frontera «no las ven nunca». EL ORBE / Nelson Bautista