Apenas al 60% la Venta de Flores por la Celebración del Día del Amor y la Amistad

* Influye la Crisis en la Economía Nacional.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero del 2023.- No obstante a la celebración del Día del Amor y la Amistad, la venta de flores en locales particulares y en los mercados de Tapachula ha estado muy baja en comparación a años anteriores a la pandemia, lo que deja pensar que la situación económica en general es un tanto crítica.

De esa forma lo estableció Juan Pablo Pérez, vendedor de esos productos ornamentales en el centro de la localidad, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, manifestó que los comerciantes en ese giro esperaban buenas ventas, pero el panorama no fue prometedor pues la vente se mantiene en un 60 por ciento.

No cree que los precios de las flores sea el motivo, dijo, ya que el aumento está desde hace varios días, atribuyendo los proveedores que tienen que sacar el costo de peaje en las casetas que recién se incrementó.

Indicó que actualmente, el costo de la docena de rosas (que es la que más se vede) está en 180 Pesos, y en el caso de los arreglos, el más económico costaba 50 Pesos, y que hoy ya subió a 70.

Asimismo, que aparte de las rosas, otro tipo de flores por los que preguntan son: girasoles, alcatraces, garberas, claveles, gladiolas, crisantemos, lluvias, lilis, montecasinos, azucenas entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista