Escuelas de la Región Adecúan Horarios Para Evitar Golpe de Calor en Estudiantes

* Sobre Todo en Actividades Físicas.

Tapachula, Chiapas; 05 de junio del 2023.- En el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas No. 2 (Cebech) “Teodomiro Palacios”, las actividades deportivas las realizan en un ambiente normal, sin embargo, no ha faltado que algún niño resienta el intenso calor de la jornada debido a las altas temperaturas.

De esa forma lo manifestó, Herminio Escobar Castillo, director general de ese centro educativo, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que las actividades físicas las realizan ahora muy temprano, precisamente para evitar que los educandos se expongan a los rayos del sol.

Agregó que, cuando es necesario realizar ese tipo de actividades en otro horario, procuran hacerlo bajo la sombra que les permiten las áreas verdes. Si no se pueden allí, entonces los movimientos son dentro del salón con las ventanas abiertas para permitir el paso del aire.

Añadió que la situación actual es un tanto complicada, porque a pesar de que ya iniciaron las lluvias, las altas temperaturas continúan registrándose, lo que ha originado desmayos de algunos niños en otros planteles educativos.

En torno a los desfallecimientos, apuntó que no es solamente por la actividad deportiva a pleno sol, sino también por debilidades corporales de los menores, debido a que varios de ellos van a las escuelas sin desayunar, o de plano sin ingerir un nutriente, lo que provoca los colapsos.

En esa institución hay dos maestros de Educación Física, más los practicantes. Ellos tienen instrucciones de tomar todas las medidas necesarias a modo de que los educandos no sean expuestos de manera directa a los rayos solares.

Por otro lado, comentó que han recomendado a los padres de familia que, si sus hijos tienen problemas de salud, que les avisen oportunamente para que se elaboren los permisos correspondientes, y de esta forma proteger a los alumnos.

De igual forma, que se les ha pedido a los padres de familia que, aunque sus hijos estén sanos, de todas formas que les recomienden que no anden corriendo a la hora de los recreos, con la finalidad de que no se deshidraten. EL ORBE / Nelson Bautista