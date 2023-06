Sólo Instituciones Autorizadas por la Secretaría de Salud Pueden Expedir Certificados Médicos

*Los Documentos Elaborados por Particulares Carecen de Validez.

Tapachula, Chiapas; 12 de junio del 2023.- La expedición de certificados médicos para trámites educativos, laborales, administrativos, salud y de otra índole, han aumentado de manera considerable, sobre todo con médicos e instituciones no autorizadas, por lo que no tienen validez oficial.

Humberto Cruz López, coordinador médico de la Delegación de la Cruz Roja en Tapachula, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que las autorizadas para ello es la Secretaría de Salud, como órgano fundamental jurídico.

En el caso de la benemérita, informó que han expedido certificados médicos para escuelas, así también notariales, y para trámites de registro civil, exclusivamente.

Por su parte, los médicos particulares que están cobrando para extender un documento de ese tipo, indicó que la ley contempla que no tienen validez jurídica.

Por eso hizo la recomendación a la población en general que se informen debidamente qué tipo de papeles pueden obtener de manera particular y cuáles son los que corresponden a la Secretaría de Salud o la Cruz Roja.

Indicó que hay otros certificados, como el de salud mental, que son más complicados y que requieren de una valoración médica que permita precisar con la edad cronológica; los prenupciales para registro civil, y en algunas ocasiones para cuestiones laborales que se los piden con peso, talla, somatometría, signos vitales, entre otros.

En este periodo que coincide con la conclusión del ciclo escolar, pero también a las inscripciones y por ello hay un aumento considerable en la demanda en esos certificados, desde preescolar hasta el nivel profesional.

En el caso específico de la Cruz Roja Tapachula, se calcula que expide en éstas fechas alrededor de 600 certificados, tan solo del tipo escolar. EL ORBE / JC