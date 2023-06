Acuerda Iglesia Celebrar Sacramentos Bajo la Estrategia Nueva Convivencia

*Habrá Restricciones Tras Superar la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 13 de junio del 2023. Luego de que la Secretaría de Salud Federal actualizó el estatus del Covid-18 y lo degrado de ser pandemia, aunque todavía se presentan contagios en Chiapas y algunas personas con secuelas, la Iglesia Católica acordó celebrar los sacramentos bajo la estrategia de «Nueva Convivencia». –

De acuerdo a, Gilberto Damián García, sacerdote colaborador del Santuario Diocesano de la Inmaculada María Guadalupe, (La Villita), ubicada al oriente de l ciudad, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que siguen con las medidas de sanitización en el interior de los templos para evitar el contagio de esa y otras enfermedades, con algunas modificaciones.

Explicó que ahora depende de cada persona usar el cubrebocas o no hacerlo; pero la sana distancia se mantiene como desde mediados del año pasado; en cuanto a dar la comunión, ya sea en la mano o directamente en la boca, será opcional; mientras que el sacerdote deberá usar gel antibacterial antes de distribuir la comunión.

«De manera general sí se ha vuelto a la Nueva Normalidad como le llamó el gobierno y la iglesia le llamó la nueva convivencia, y esa nueva normalidad incluye que nos sigamos cuidando, que podamos saludarnos con el afecto de saludo de mano, pero si alguna persona prefiere no darla, también se le respeta.

Con ese y otros reglamentos internos las personas ya están llevando de nueva cuenta esas ceremonias religiosas y están llegando a confirmar su agenda, incluyendo los 15 años y bodas.

El llamado es a cuidarnos, recalcó el prelado, «y que en esta temporada de lluvias, sobre todo por esta situación de gripa, protegernos de forma preventiva para que no tengamos complicaciones de salud. EL ORBE / JC