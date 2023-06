Venta de Flores se Mantiene en 60% en el Centro de Tapachula: Comerciantes

*Se Adaptan a las Posibilidades de los Clientes.

Tapachula, Chiapas; 13 de junio del 2023.- En torno a la venta de flores de enero a la fecha en esta ciudad, Carolina Margarita Yee Ramos, de la florería San Francisco, dijo que no ha sido excelente, pero cuando menos no ha bajado y se ha mantenido como en un 60 por ciento.

En entrevista concedida al rotativo EL ORBE, reconoció que la situación económica es difícil, ya que no hay empleo suficiente y para quienes tienen un trabajo, lo que ganan no les alcanza. Sin embargo, aunque el gusto de la gente por las flores está vigente y eso hace que haya ventas.

Agregó que en su negocio se comercializa de varios tipos, desde rosas, garberas, maracas, girasoles, crisantemos, hawaianas, alcatraces, gladiolas, azucenas, lluvias, entre otras. Se distribuyen sueltas o en vistosos arreglos de distintos precios-

Añadió que las reciben de San Cristóbal de las Casas y de la Ciudad de México. Sin embargo, que aquí en la región Soconusco, muchas podrían producirse, como sucede con la hawaiana y las maracas, pero hay poca voluntad para hacerlo.

Desde su punto de vista, hay personas que prefieren depender de un sueldo, ya sea del gobierno o de alguna empresa privada, cuando que produciendo lo suyo podría ganar mucho más. Y el caso de las flores sería ideal, ya que el clima, las lluvias y el suelo son propios para esos cultivos.

Añadió que su distribución es excelente cuando hay fechas conmemorativas, como el 10 de mayo, por lo que esperan que para este “Día del Padre” vuelva a ocurrir. EL ORBE / Nelson Bautista