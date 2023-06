Advierten Aumento Considerable de Suicidios en Menores de Edad en Chiapas

* Ansiedad, Depresión y Adicciones Entre las Causas.

Tapachula, Chiapas; 13 de junio del 2023.- El Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones advirtió éste día que en los últimos meses hay un aumento considerable en el número de suicidios en menores de edad en Chiapas, y que estos pudieran tener alguna relación con diversos problemas mentales.

Ana María Salinas Andrade, titular responsable de ese organismo del sector salud, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que han observado que después de la pandemia, han aumentado los casos en cuestión de intentos de suicidios, por el problema también de la presión en los padres y de la carga escolar que les ha generado.

En el análisis que han elaborado de sus pacientes han detectado que los afectados sienten que no pueden cumplir todas las expectativas que piden tanto los padres, como los maestros, y por eso buscan una salida no apropiada.

Aún cuando precisó que es muy prematuro hablar de cifras, indicó que «se han suscitado muchos casos de suicidio, sobre todo en jóvenes, y al parecer esto va en aumento. Por eso es una situación muy preocupante de nuestra unidad, más que se trata de salud mental, y que estamos atendiendo este tipo de padecimientos en cuestión de lo que es la ansiedad y la depresión.

También se refirió a los problemas sentimentales, «que empieza con una ansiedad, se nos va a una depresión y aquí es donde viene la parte más difícil, porque muchas veces se consume lo que conocemos como suicidio».

Al referirse a la cuestión de género detalló que, de acuerdo a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los últimos meses por cada 80 personas del sexo masculino que buscan llevarlo a cabo, son 50 mujeres.

«Ahorita se ha puesto muy de moda en las escuelas secundarias y se ha observado sobre los medicamentos que toman los jóvenes, como el Clonazepam. Buscan conseguirla, y eso es lo que han ingerido. Nos han llegado quienes han intentado con la intoxicación por medicinas», abundó.

En tanto que la presión escolar, después de pasar de lo virtual a lo presencial, es tal que creen que no podrán cumplir con todas sus responsabilidades, incluyendo proyectos e investigaciones, además de otras actividades en casa y las que asignan los padres.

«Hoy en día recordemos que -después de la pandemia- muchos familiares quedaron con algunas secuelas, tal vez el abuelito o el papá, y son estos estudiantes los que los tienen que cuidar y aparte cumplir con las cuestiones escolares. Aquí es donde viene la carga de trabajo y ellos se sienten de una forma acorralada y muchas veces es un detonante para tener estas ideas».

Ante ese panorama, han puesto en marcha una estrategia de prevención con pláticas en las escuelas, «en donde podemos lograr la detección de lo que son problemas de salud mental y apoyarlos. Muchas veces son los padres los que no quieren ver el problema, hasta que ya es demasiado tarde. EL ORBE / JC