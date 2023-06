Alerta en Escuelas de Tapachula por Aumento de Denuncias de Acoso Sexual

*Señalan Organizaciones Defensoras de Derechos.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio del 2023.- El acoso sexual a jovencitas en las escuelas de la ciudad va en aumento y ahora es palpables por el valor de las víctimas para denunciar los hechos, lo que antes callaban por vergüenza y porque no se castigaban a los responsables.

De esa forma lo consideró Héctor Martin Méndez Estrada, representante del colectivo “Defensores de los derechos humanos”, quien en entrevista dada al rotativo EL ORBE, aseguró que hoy en día se hacen las denuncias, las cuales se han incrementado en 50 por ciento en un solo año.

Explicó que no es exactamente que los hechos se hayan incrementado, sino que lo que creció fueron las denuncias, debido a que diversos colectivos han impulsado la protección a las víctimas para que acudan ante las autoridades a exponer los casos.

Añadió que el asunto es complicado, en virtud de que algunas víctimas no se atreven a denunciar, porque consideran que están de por medio sus calificaciones, sus documentos e incluso, el qué decir de la sociedad por el nivel al que pertenecen.

Sobre este asunto, dijo que se ha estado trabajando en la cultura de la denuncia, a modo de que no haya ningún temor para que las jóvenes acudan a poner su queja, no solo en cuestiones de acoso, sino cualquier acción que viole sus derechos humanos.

Aparte de la cultura de la denuncia que los diversos grupos están promoviendo, también ha servido para que las personas que acosan, vayan sintiendo que esto no es un juego. Las leyes se han reformado y hoy todo es diferente.

Agregó que, para hacer frente a este tema, se requiere que tanto las autoridades como la propia sociedad civil, vayan impulsando en las escuelas o a donde sea, las magnitudes de ese delito y sus consecuencias, con el propósito de sensibilizar a la sociedad.

Aceptó que estas acciones que deben tomarse ya, no significan que se trate de una “cacería de brujas”, sino que son simplemente tareas de prevención, a fin de evitar que estos hechos sigan sucediendo. EL ORBE / Nelson Bautista