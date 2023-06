Inflación Continúa Creciendo en México Aunque a un Ritmo Menos Acelerado

*Precios de la Canasta Básica no Disminuirán.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio del 2023.- El índice inflacionario en México sigue creciendo, aunque a una menor velocidad de lo ocurrido el año pasado, cuando a estas fechas ya se había llegado a 7.6 por ciento, mientras que ahora es de 5.2, una cifra tampoco nada halagadora, señaló Fidel Moreno de los Santos, especialista fiscal.,

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que «esto no quiere decir que los precios van a disminuir, como a los que ya se han llegado en la canasta básica hasta ahora, sino que su incremento será sustancial».

Al hacer la comparativa, recordó que, de un mes a otro en el año pasado, si comprabas 10 productos con mil pesos, al siguiente ya nada más adquirías ocho.

Este primer semestre, opinó, hay factores muy internos en la economía, como es la oferta y la demanda, además de que han puesto en marcha estrategias emergentes de parte de gobierno; además de que está influyendo la paridad actual entre el dólar y el peso mexicano, «porque son factores internacionales de suma importancia, porque muchas veces lo puedes controlar desde el mismo país».

Luego se refirió a los impactos mundiales que ha tenido la guerra entre Ucrania y Rusia, «que nos sorprendió a todos y empezaron a haber retiros de dinero y eso aumentó la inflación. Ahorita más o menos no está controlado, pero ya no está influyendo mucho».

Aunque advirtió que éste panorama ficticio de control, no debe ser tomado por la población como una medida que permitirá bajar los precios, por lo contrario, seguirán aumentando, pero lo más probable es que sea menos acelerado.

Los más afectados, según su aprobación, son los últimos consumidores, o sea la gente común, la que va al mercado a comprar.

Advirtió al final que México, como otros países, basa su economía en factores externos y eso lo hace vulnerables, es decir, en cualquier momento todo puede cambiar. EL ORBE / JC