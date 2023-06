Se Organizan Colonos en Tapachula Para Reducir Delincuencia Generada por Migrantes

*Conforman Grupos de Vigilancia.

Tapachula, Chiapas; 22 de junio del 2023.- A partir de que empezaron a llegar a Tapachula las caravanas de migrantes, de manera coincidente se elevaron los niveles de inseguridad, sobre todo en las colonias en donde se concentran grandes grupos de extranjeros.

De esa forma lo consideró, Wilbert Velázquez, habitante de la colonia Democrática Magisterial, al norponiente de la ciudad, quien al ser entrevistado por el rotativo El Orbe aseguró que no sólo en su comunidad, sino en la mayoría de colonias populares sucede algo similar con los migrantes haciendo desmanes.

Comentó que andan deambulando por las calles, algunos pidiendo comida o dinero, pero varios de ellos sólo están viendo qué se pueden llevar, además de que cometen asaltos despojando de sus celulares o de dinero a las víctimas.

Indicó que en su colonia, la afectación no ha sido tan evidente porque se unieron los habitantes para formar grupos de vigilancia, y eso ha dado como resultado que, al menos en estos primeros seis meses del año, ya sorprendieron a migrantes cuando intentaban robar en unos domicilios.

Por eso, dijo que hace falta por parte de los cuerpos policíacos que realicen operativos o rondines para prevenir los delitos, ya que si los delincuentes ven que esos sectores están abandonadas por las autoridades, cometen sus fechorías con toda confianza.

Asimismo, que el Instituto Nacional de Migración (INM) con sus agentes, debería de hacer su trabajo y si esos indocumentados no tienen razón de estar en suelo mexicano, que los deporten a sus respectivos países. EL ORBE / Nelson Bautista