Violencia Contra las Mujeres ha Aumentado más del 20% en los Últimos Seis Meses

*Asociaciones Defensoras Exigen Mayor Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2023.- Las agresiones en contra de las mujeres han crecido en esta región, no solo en el seno familiar, sino también en los espacios laborales y en la vida cotidiana, ya sea política, social o de cualquier índole.

Así lo declaró en entrevista con rotativo EL ORBE, Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Asociación de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional, quien aseguró que en el caso de los feminicidios su incremento ha sido de poco más del 20 por ciento en lo que va del año.

Lo lamentable de esta situación, dijo, es que pareciera que a las autoridades no les importara esta situación, pues lo ven a la ligera, además de que las propias víctimas o sus familiares no denuncian todos los hechos que se han registrado.

Puso como ejemplo el caso de las muertas de Juárez, de quienes se desconoce hasta dónde avanzaron las investigaciones de las autoridades o si es que las hubo, «porque todo quedó callado como si no hubiera pasada nada».

De nada han servido las manifestaciones que se han realizado en contra de las autoridades que atienden estos asuntos, dijo, e incluso las demandas ante el Gobierno, porque todo ha quedado igual, más que el puro desgaste de los inconformes.

Por otro lado, lamentó que cada vez que hay crímenes contra mujeres, luego empieza la crítica de la población civil, sobre el quehacer de la víctima, o a qué se dedicaba en vida. Consideró que el respeto debe prevalecer.

Ahora con las nuevas generaciones, el crimen o la violencia contra las mujeres ya lo ven como un caso común. Y en ello también van los legisladores, los Alcaldes, y el Ejecutivo Federal, a quienes pareciera que no les importa en lo absoluto lo que le ocurra a ellas.

Por eso dijo que todo indica que la aplicación de la justicia en este país, va en retroceso, «aunque deberían de hacer lo que realizan en otros países, donde las autoridades están combatiendo al crimen con todo, y les ha dado buenos resultados”. EL ORBE / Nelson Bautista