Urge Verificar Estructura del Puente Elevado de Sam’s

*Está Llenos de Baches y sin Mantenimiento.

Tapachula, Chiapas; 10 de Noviembre del 2023.- Hay preocupación en la ciudadanía por diversas situaciones que se están viviendo, como lo es el peligro que se cierne en el puente a desnivel en la prolongación de la 4ª. Avenida Sur, crucero con el Libramiento Sur, el cual en cualquier momento podría originar una desgracia

Carlos Enrique Mandujano Velasco, en voz de un grupo de inconformes, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que ese puente está en muy malas condiciones, con baches y deterioro en su base estructural, por lo que es urgente que le hagan una revisión exhaustiva.

Los profesionales en materia de construcción del propio Ayuntamiento Municipal deberían ponerse a trabajar y realizar una supervisión y no esperar a que se registre una desgracia para luego tratar de remediar el mal, como siempre sucede, recalcó.

En ese sentido, hizo un llamado a la todavía presidenta municipal, Rosa Urbina Castañeda, para que atienda las demandas de la población y se resuelva este problema en tiempo y forma. Hoy en día, dijo, el tránsito de vehículos en ese lugar es intenso y por lo mismo, el peligro es latente.

Ese puente fue construido hace más de 20 años, y desde entonces no se sabe que le hayan hecho una revisión pertinente, señaló. Los baches simplemente los han cubierto con chapopote y listo, pero la infraestructura no ha sido revisada.

Agregó que por ese lugar pasan no solo automóviles o vehículos chicos, sino también grandes tráileres cargados con materiales muy pesados y por ende, la construcción, que no es eterna, está cediendo, y a estas fechas se hace obligatoria su revisión.

Por último, dijo, ya han expuesto esta situación ante las autoridades municipales pero no les hicieron caso. EL ORBE / Nelson Bautista