Aumentan al Doble las Tarifas de Agua Potable en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre del 2023.- En la colonia Pobres Unidos, ubicada al surponiente de la Ciudad, denuncian que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap), no les suministra el vital líquido, no obstante los reiterados reportes que han hecho ante la empresa.

De esa manera lo denunció Luis Alberto Soto, en representación de un grupo de usuarios de esa colonia, quien señaló que con el actual gobierno solo fueron engañados, porque no hay nada, al contrario, empeoró el mal servicio, no hay atención y tampoco ninguna responsabilidad en los funcionarios del Gobierno Municipal.

En entrevista con EL ORBE, dijo que la situación cada día es peor, pues ahora resulta que aparte de que no les llega suficiente agua, los recibos que deben pagar han sufrido grandes incrementos en los últimos meses, hasta en un 90 por ciento.



La gente de las colonias no cuenta con recursos suficientes, añadió, ya que la mayoría son asalariados, y con el dinero que ganan no les alcanza ni siquiera para su alimentación, mucho menos para pagar recibos de agua con esas cantidades.Por eso, señaló que la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, debe responder a las denuncias de la población, pero resulta que no trabaja en favor del pueblo.Por otro lado, aparte de los altos cobros que les hace Coapatap, todavía se debe pagar tres Pesos por cada recibo, un recurso que va dirigido en ayuda al Cuerpo de Bomberos. “Sin embargo, ese dinero nunca es entregado completo, lo que hace presumir que la autoridad municipal se queda con esa cooperación», mencionó.Ante esa situación, señaló, de no tener solución favorable a la falta de agua y que bajen los costos en los recibos, se verán en la necesidad de manifestarse de manera más drástica. EL ORBE / Nelson Bautista