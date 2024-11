Continúa Tomada la Unidad Administrativa por Trabajadores Administrativos de la Educación

* Autoridades no les han Entregado Bonos y el Aumento Salarial.

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero de 2024.- El bloqueo de la Unidad Administrativa por parte de los trabajadores administrativos de las escuelas estatales en niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria, hasta la mañana de este jueves continuaba debido a que las autoridades no responden al pliego petitorio.

Emnar Adrián Robledo, en representación de los trabajadores administrativos y de apoyo tanto de base como de confianza de la Secretaría de Educación, aseguró que en tanto las autoridades no les den los bonos y los incrementos salariales que ya fueron autorizados por el Gobierno Federal, no dejarán el bloqueo de la Unidad Administrativa.

En entrevista con rotativo EL ORBE, explicó que piden el pago del bono de Bienestar, con un retroactivo del año 2023; homologación de sueldos que por decreto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; anuncio que hizo en la Mañanera y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de Junio del 2023.



Asimismo, platicó que el día 22 de enero se realizó la toma de la Unidad Administrativa de Tuxtla Gutiérrez y aunque ya han entrado en diálogo, todavía no llegan a ningún acuerdo. En cuanto a Tapachula, como ya se sabe, aquí el bloqueo de la Unidad Administrativa inició el pasado 30 de enero, pero tampoco hay acuerdos.Por otro lado, informó que los Supervisores de las escuelas han estado obligando y amenazando a los trabajadores a que acuden a sus centros de trabajo, por lo que están con el pendiente de que les puedan descontar los días que falten a sus jornadas mientras atienden el movimiento, exigiendo sus prestaciones laborales.De igual forma, dijo que si las autoridades no les resuelven de inmediato, van a tomar otras medidas drásticas. Incluso, advirtió que ya hay cierre de escuelas, ya que cuentan con el apoyo de los maestros, porque se trata de un movimiento justo. EL ORBE/Nelson Bautista