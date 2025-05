Llaman al Voto Libre e Informado Para la Cercana Elección Judicial

*Se Trata de un Proceso Histórico y Democrático.

Tapachula, Chiapas; 25 de Mayo de 2025.- En un momento crucial para la democracia en México, Alfredo Moscoso, secretario de la Caja de Ahorro y Préstamos de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto de manera libre, informada y consciente en las próximas elecciones del 1 de junio, donde se renovarán cargos en el Poder Judicial.

Subrayó que se trata de un proceso histórico que representa una oportunidad única para los ciudadanos de influir directamente en la conformación del sistema de justicia del país. Sin embargo, expresó su preocupación por la escasa difusión de información sobre los candidatos.

“Hay una página en el INE donde se puede consultar quiénes son los aspirantes, pero esta información no ha sido difundida adecuadamente a través de otros medios. La mayoría de los ciudadanos no conocen a quienes buscan representarlos en el Poder Judicial”, señaló.

Además, denunció que han comenzado a circular “acordeones” promovidos por ciertos grupos políticos con el objetivo de inducir el voto en favor de intereses particulares, lo que representa una amenaza a la libertad del proceso electoral.

Ante este panorama, Moscoso exhortó a los votantes a tomar una decisión informada y responsable. El llamado es a que podamos decidir con libertad, de manera voluntaria y democrática quiénes serán nuestros próximos magistrados. Esta elección no es menor: se trata de fortalecer la justicia en México.

El Secretario del SNTE reiteró la importancia de que cada ciudadano ejerza su voto con plena conciencia del impacto que esta elección tendrá en el rumbo del país, especialmente en un momento donde la confianza en las instituciones está en juego. EL ORBE/Nelson Bautista