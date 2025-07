Comerciantes de Tapachula Resienten Aumento en Productos de la Canasta Básica

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio de 2025.- Los precios de los productos de la canasta básica han aumentado hasta un 30% en lo que va del año, afectando tanto a consumidores como a comerciantes en esta Ciudad fronteriza.

Leticia Fuentes, vendedora con años de experiencia en el Mercado “San Juan”, describe un panorama complicado. «Desde enero todo ha subido. Lo más caro ahorita es el tomate y el huevo”, señala.

Aunque algunos productos como la cebolla han mantenido su valor, otros insumos esenciales como el azúcar y el frijol han registrado aumentos significativos.

El alza constante en el precio de la gasolina, explican los comerciantes, es uno de los factores que más incide en esta escalada. El encarecimiento del transporte impacta directamente en el costo final de los alimentos, reduciendo el poder adquisitivo de las familias.

“Para los vendedores las consecuencias son inmediatas. Nos baja la venta. Si antes alguien llevaba un kilo de tomate, ahora solo compra unas cuantas piezas. Quiera o no, eso nos afecta”, explico.

Los productos perecederos, como el tomate, representan un riesgo aún mayor, si no se venden a tiempo, se pierden. Esto obliga a los comerciantes a reducir su inventario, sacrificando ingresos para evitar pérdidas.

«Uno vende para ganar, no para perder”, sentencia los comerciantes, reflejando la preocupación general en el sector.

Mientras los precios continúan en ascenso, la población de Tapachula enfrenta un panorama incierto, marcado por la inflación y la dificultad de sostener el gasto diario en alimentos básicos. EL ORBE/Nelson Bautista