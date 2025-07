Ola Migratoria Infantil se Adapta al Sistema Educativo en la Región

*Gran Afluencia de Niños y Adolescentes Extranjeros.

Tapachula, Chiapas; 18 de Julio de 2025.- Las escuelas del Soconusco enfrentaron un crecimiento inesperado en su matrícula escolar durante el ciclo 2024-2025, impulsado principalmente por la permanencia prolongada de familias migrantes en la frontera sur de México.

Gabriel Díaz Ordóñez, secretario de organización de la V Sección VII del SNTE-CNTE, la región registró un aumento del 27% en la cantidad de alumnos inscritos, lo que representa la incorporación de 37 mil 486 nuevos estudiantes a nivel básico (Preescolar, Primaria y Secundaria).

El incremento se dio en toda la región Costa Grande, principalmente en escuelas rurales y urbanas de municipios como Suchiate, Tapachula y Huixtla, donde se concentró la mayor captación de alumnos migrantes, señaló.



1 de 3

“El fenómeno ha sido atribuido a las políticas migratorias restrictivas del Gobierno estadounidense, las cuales han llevado a muchas familias a establecerse temporalmente en el sur de México mientras regularizan su situación leal.“Esta situación ha tenido un impacto directo en el sistema educativo local, que ha tenido que responder rápidamente a nuevas necesidades.“Uno de los retos más importantes ha sido la atención a niños que no dominan el idioma español. No obstante, gracias a programas de educación alternativa impulsados por el magisterio, algunos de estos menores han podido integrarse incluso a la educación especial.“A pesar de los paros laborales registrados durante el ciclo escolar, las actividades concluyeron de manera satisfactoria,se cumplió con el plan de estudios y se entregó la documentación correspondiente a los alumnos que concluyeron algún nivel educativo”, puntualizó.El fenómeno migratorio sigue transformando no solo la demografía del sureste mexicano, sino también la organización y capacidad de respuesta del sistema educativo en regiones fronterizas como el Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista