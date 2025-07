Dan Banderazo del Operativo Vacaciones Seguras en Tapachula

——

Participan los Tres Órdenes de Gobierno Para Brindar Seguridad a Visitantes y Población Local

Se Reforzará la Vigilancia en Puerto Madero, Playa Linda y Playa San Benito

36ª.Zona Militar y el 4/o Regimiento de Caballería, acompañado de autoridades de las 3 órdenes de Gobierno, llevaron a cabo el Banderazo de Seguridad Vacaciones 2025 en Playa linda del municipio de Tapachula,Chiapas.

Con ello se garantiza la seguridad de ciudadanos y visitantes en esta temporada vacacional,en playas y carreteras del Soconusco.

La finalidad es preservar la integridad de la ciudadanía y visitantes en Puerto Madero, Playa Linda y Playa San Benito, municipio de Tapachula.



En este operativo coordinado por la Secretaría de Marina, junto a elementos estatales se desplegaron para realizar recorridos preventivos y disuasivos en playas, calles y caminos de estas poblaciones, con la finalidad de prevenir comisiones de delitos y refrendar el servicio y la protección de la población.Las autoridades invitan a los bañistas y turistas a sumarse a las acciones preventivas respetando las indicaciones y sugerencias realizadas por los elementos de seguridad. Asimismo, exhortaron a la población a continuar atendiendo las recomendaciones preventivas de las autoridades, así como hacer uso responsable de los números de Emergencias 911 y Denuncia Anónima 089 de Escudo Urbano C5, en caso de que se presente alguna incidencia que ponga en riesgo la integridad de alguno de los bañistas.Participaron en este evento las autoridades navales como el C. Gral. Bgda. E.M. Javier Guzmán Alvarado, comandante de la 36/a.ZM.; El C. Vicealmirante C.G. D.E.M. Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, comandante 22/a. Z.M Puerto Chiapas; El C Mtro. Demetrio Martínez López, en representación de Lic. Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula, Chiapas; El C. Cap. 2/o Pol.Mil. Alejandro Salomón Patraca Morales, coordinador operativo de la Guardia Nacional; El C. C.E.M. Pedro Álvarez Carrillo, Cmte. 4º. R.C.; la C.Mtra. Farah Gertrudis Cerdio Moisés, Delegada del INM; C. Mtro. Arturo Pablo Liévano Flores, Fiscal de Distrito Fronterizo Costa de la Fiscalía General del Estado; EL C. Lic. Uriel Suárez Argueta, de la Fiscalía de Inmigración en Tapachula Chiapas; El C. Inspector Jefe Jorge Martínez Hernández, Cmte. del sector V Zona Costa de la Policía Estatal Preventiva en Tapachula; C. Comisario Dr. Manuel Alejandro Lluch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal de Tapachula; EL C. Comisario Dr. JoséÁngel Ramos Cruz,presidente del Consejo de la Cruz Roja, Delegación Tapachula; Así como el C. Tte. de Caballería Gabriel Higueras Aguilar, titular de la Estación Tapachula, de Carreteras de la Guardia Nacional.