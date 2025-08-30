sábado, agosto 30, 2025
Incineran más de 30 Kilos de Diferentes Narcóticos en Puerto Chiapas

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto.- La Secretaría de Marina, en coadyuvancia con personal de la Fiscalía General de la República (FGR),incineró más de 30 kilogramos de narcóticos en Puerto Chiapas,Chiapas.
Esta acción fue llamada a cabo por personal de la Vigésima Segunda Zona Naval, en coordinación con la Fiscalía Especializada enMateria de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Durante este acto estuvieron presentes autoridades navales, de la FEMDO, Peritos ypersonal del Órgano Interno de Control en la FGR, quienes verificaron la destrucción total delos narcóticos, dando fe y veracidad de los hechos.
De esta manera,se contribuye a debilitar la producción, transporte, distribución y tráfico de drogas delos grupos delictivos que operan en esta región del país.
Estos decomisos afectan significativamente la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos,y evitanque las drogas estén al alcance de lapoblación mexicana, señalan las autoridades federales.EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

