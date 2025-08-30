sábado, agosto 30, 2025
Conmemora IMSS Chiapas Día Nacional de las Personas Mayores

*En Unidades Médicas de la Entidad.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto de 2025.- Con el propósito de reconocer la contribución de las personas adultas mayores y visibilizar su importancia en la sociedad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas conmemoró, el 28 de agosto, el Día Nacional de las Personas Mayores con actividades simultáneas en Unidades de Medicina Familiar (UMF) y hospitales de todo el Estado.

En cada sede se llevaron a cabo pláticas de promoción de la salud impartidas por personal de Trabajo Social y Promotores de la Salud; en los hospitales se sumaron médicos especialistas. Asimismo, se desarrollaron actividades recreativas y físicas dirigidas por personal de los Centros de Seguridad Social (CSS), con el objetivo de fomentar un envejecimiento saludable y fortalecer la integración social.
La subdirectora del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Nueva Frontera, doctora Martha Isabel Javalois de la Rosa, destacó que las y los adultos mayores representan un pilar fundamental en la familia y en la comunidad, por lo que merecen reconocimiento y acompañamiento cercano en cada etapa de su vida.
Agregó que, bajo un enfoque de atención integral, el IMSS impulsa estrategias orientadas a la prevención de enfermedades crónicas, la promoción del autocuidado y la creación de espacios de convivencia mediante el Plan Geriátrico Institucional GeriatrIMSS, con el propósito de fortalecer tanto el bienestar físico como el equilibrio emocional de este sector de la población.
Con estas acciones, el IMSS en Chiapas refrenda su compromiso de brindar servicios de calidad y calidez, y de reconocer a las personas adultas mayores como pilares de la sociedad, cuya experiencia y ejemplo contribuyen al fortalecimiento de las familias y comunidades. Boletín Oficial

