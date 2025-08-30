Reforzamiento de la Seguridad Impulsa Turismo e Inversión en el Soconusco

*Genera Confianza Para Visitantes de Guatemala.

Tapachula, Chiapas, 29 de agosto de 2025.- La implementación de una estrategia de seguridad eficaz en el Soconusco ha comenzado a rendir resultados positivos, favoreciendo la confianza de turistas e inversionistas en la región.

Según Juan Carlos Orellana, delegado de Turismo del Estado, este renovado clima de seguridad ha sido un factor clave para la reactivación económica, que ha beneficiado principalmente a los sectores empresarial, comercial y turístico.



Destacó que la seguridad es fundamental para el desarrollo del turismo. Hablar de seguridad es hablar de turismo, porque sin un entorno seguro no puede haber crecimiento en este sector», aseguró.La percepción de ciudades y carreteras seguras, como Tapachula, ha impulsado el regreso de turistas, principalmente de Guatemala y otras regiones de México, quienes han mostrado un creciente interés en explorar los atractivos naturales y culturales de la zona.Un ejemplo claro de los beneficios de esta estrategia es el aumento en las reservas de hoteles y la presencia de turistas guatemaltecos, quienes históricamente han sido uno de los principales pilares del turismo en la región.Los empresarios locales han observado un repunte en la demanda de servicios, lo que ha llevado a muchos a abrir nuevos negocios y expandir sus operaciones.La seguridad no solo ha renovado la confianza de los turistas, sino también de los empresarios.Orellana celebró la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal, señalando que ha incentivado la inversión en proyectos de infraestructura y negocios en la región.Entre los proyectos destacados se encuentra la reciente apertura de un parque acuático en Tapachula, así como el emprendimiento familiar de la apertura del restaurante «Puerto Madero Leña y Langosta», especializado en mariscos. Este tipo de iniciativas refleja la fe en el potencial económico y turístico de la región.El sector turístico, más allá de atraer visitantes, se ha consolidado como un motor fundamental de la economía local, generando empleos y aportando al desarrollo de infraestructuras. Según Orellana, el turismo contribuye significativamente a la creación de empleos en diversas áreas, desde la cocina y el servicio al cliente hasta la gestión de establecimientos, lo que contribuye a un ecosistema laboral dinámico y diversificado.Para garantizar un crecimiento sostenido, la delegación de Turismo ha puesto en marcha programas de capacitación dirigidos a los empresarios del sector.Invitó a los empresarios a participar en los cursos gratuitos que se imparten en las oficinas de la Unidad Administrativa, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y la experiencia del turista, lo que a su vez contribuye a la fidelización de los visitantes y al crecimiento del destino.El Soconusco cuenta con una amplia oferta turística, que incluye actividades gastronómicas, deportivas, religiosas y de negocios, además de una riqueza natural que abarca desde ríos y cascadas hasta montañas.Este variado panorama ofrece múltiples opciones para el turismo de aventura y recreación. En este contexto, Orellana hizo un llamado a la unidad del sector empresarial para trabajar en conjunto en la promoción y aprovechamiento de los recursos turísticos de la región, con miras a posicionar a Chiapas como un destino turístico de referencia en México y Centroamérica. EL ORBE/Nelson Bautista