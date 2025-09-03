miércoles, septiembre 3, 2025
Se Inconforman Habitantes de la Colonia Benito Juárez por Instalación de Centro de Acopio de Basura

*Tricicleros Recolectores de Basura Invaden Terreno Baldío.

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre de 2025.- Habitantes de la colonia Benito Juárez, al suroriente de la Ciudad, alzaron la voz este martes tras la sorpresiva instalación de un basurero clandestino en un terreno baldío, presuntamente utilizado por tricicleros para depositar residuos, sin autorización oficial.
Desde tempranas horas de la mañana, alrededor de las 7:00 a.m., varios triciclos recolectores de basura comenzaron a llegar al predio, ubicado en una zona residencial de alta circulación.

Según relatan los vecinos, los trabajadores afirmaron que el terreno les fue rentado para usarlo como centro de acopio, versión que los colonos desmienten rotundamente.
Manuel de Jesús de León Hernández, miembro del Comité Vecinal, expresó su preocupación:
“Hay personas de la tercera edad con problemas de salud, y convivir con los olores fétidos es inhumano. No estamos de acuerdo con que se instale un basurero en un área tan habitada.
“La comunidad destaca los riesgos sanitarios y ambientales, especialmente por la cercanía con escuelas, negocios y centros universitarios.
“A una cuadra hay un kinder, a dos una primaria, además de restaurantes y universidades como la UNACH y la Salazar”, señaló Guadalupe de la Rosa García, también integrante del comité.
Por su parte, Verónica Díaz, vecina con más de 40 años en la colonia, exigió acción inmediata de las autoridades:
“Mi madre de 94 años, vive a dos casas del terreno. Pregunté si tenían permiso de Protección Civil y no tienen nada. Exijo que el municipio intervenga, retire los desechos y reubique a los tricicleros lejos de zonas habitadas”.
Los recolectores argumentan que fueron desplazados de otro predio informal cercano a la unidad administrativa de Tapachula, y que hasta ahora no han recibido solución por parte del Ayuntamiento.
Los inconformes insisten en que su colonia no debe convertirse en depósito de desechos debido a la falta de planificación de las autoridades. EL ORBE/Nelson Bautista

